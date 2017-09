Norská kauza: zemřel děda bratrů Michalákových. Své vnuky už nespatřil

Příští týden by mělo často pršet a ochladí se. Teploty v Čechách většinou nepřekročí 20 stupňů, na jihu Moravy se mohou dostat k 22 stupňům Celsia. Teploty i srážky v druhé polovině září a na začátku října by neměly vybočit z dlouhodobého průměru. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).