Nositelka Havlovy ceny vyzvala k potrestání zločinců z IS

Praha - Lidé, kteří páchají zločiny v řadách teroristické skupiny Islámský stát (IS), musí být postaveni před soud a potrestáni. Pokud se to nestane, budou se stejných zločinů dopouštět po porážce IS lidé v jiných částech světa v jiných skupinách. Ve středu to na konferenci v Pražské křižovatce řekla letošní nositelka mezinárodní Ceny Václava Havla za obranu lidských práv Nadja Muradová.

Nadja Muradová. Foto: ČTK/ Vít Šimánek

„Za sebe a za všechny jezídy bych chtěla požádat, aby všichni zločinci stanuli před soudem," řekla příslušnice této náboženské menšiny v Iráku, která je terorizována stoupenci IS. „Pokud lidé, kteří se přidávají k IS, nebudou odpovídajícím způsobem potrestáni za své činy, pak sice IS pod svým jménem skončí, ale stejný pohled na svět se brzy znovu vynoří pod jiným jménem," řekla Muradová. „Pokud členové IS nebudou potrestáni, jezídové se nebudou moct vrátit domů. A my se domů vrátit chceme," doplnila.

Muradová upozorňuje na zločiny IS

Muradová připomněla svůj osud, kdy její rodinu zmasakroval IS a ji samotnou zajal. Členové teroristické skupiny ji společně s dalšími ženami znásilňovali a týrali, dokud se jí nepodařilo utéct. „Členové IS na sebe byli pyšní, když zotročovali ženy, unášeli je a znásilňovali. Někteří z nich si to, co dělali, dokonce nahrávali na kameru," řekla.

Poté, co se jí podařilo ze zajetí IS utéct, jezdí po světě a snaží se upozorňovat na zločiny, které se dějí na území ovládaném IS. „Jsem jedna z tisíců, které dokázaly utéct, ale další tisíce stále zůstávají v moci IS," upozornila.

Jezídy využívá IS jako otroky

Jezídové jsou náboženská komunita žijící především v severním Iráku. OSN v lednu uvedla, že radikálové z IS využívají v Iráku jako otroky až 3500 lidí. Jde hlavně o ženy a děti převážně z komunity jezídů.

V roce 2014 při tažení těchto bojovníků mnoho uprchlíků z řad jezídů zemřelo v horách v okolí Sindžáru na severu Iráku.

Cena jí dává sílu pokračovat

Muradová uvedla, že o násilnostech, s nimiž se setkala, mluví kvůli tomu, aby svět upozornila na situaci jezídů a aby se pokusila situaci v Iráku změnit. „Tato cena mi dává sílu pokračovat v tom, co dělám," řekla o ocenění, které získala.

Letošní cena za obranu lidských práv nesoucí jméno bývalého českého prezidenta Václava Havla byla čtvrtá v pořadí. Finalisty porota vybírala z více než 30 nominovaných. Mezi ostatními finalisty byly například srbská novinářka a aktivistka Gordana Igričová a Mezinárodní institut lidských práv z Francie.

