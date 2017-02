Nová ostraha Národní galerie bude dražší, Fajt slibuje kvalitu a tendr

Praha /FOTOGALERIE/ - Výběr nových bezpečnostních agentur bude pro rozpočet Národní galerie v Praze (NG) znamenat asi desetiprocentní navýšení proti platbám za služby předchozí firmy. V úterý to řekl ředitel NG Jiří Fajt. Společnosti ABAS, která na základě tendru v celém resortu kultury několik měsíců majetek NG střežila, platila NG přibližně tři miliony korun měsíčně.

„Každá kvalita stojí víc peněz. Jsme v komunikaci s ministerstvem kultury a domlouváme se na tom, jakým způsobem by nás ministerstvo mohlo v této záležitosti podpořit," uvedl ředitel.

Smlouva s novými firmami je uzavřená na rok a během něj NG plánuje vypsat standardní výběrové řízení na bezpečnostní služby.

Čtěte také: Národní galerie se opět otevírá. Spory s ostrahou ale nekončí

Firma se proti tvrzením Fajta ohrazuje

Novou ostrahu chce NG sama vyškolovat. NG se v úterý po víkendu, kdy kvůli sporům s firmou ABAS uzavřela své budovy veřejnosti, znovu otevřela. V pondělí podepsala novou smlouvu na ostrahu se společnostmi G4S a Indus.

ABAS IPS Management tvrdí, že jí NG dluží peníze. Proti tvrzením Fajta, že při její ostraze byla poškozena vystavená díla a ostraha měla fyzické konflikty s návštěvníky, se ohrazuje. Chce se bránit právními kroky. NG říká, že firma neplnila své závazky a její pochybení má zdokumentována.

Fajt je zastáncem předchozího modelu

Pokud by firma nevypověděla smlouvu, byl Fajt připraven ji ukončit. Ministerstvo kultury kvůli situaci v NG prověří práci stejné bezpečnostní agentury v dalších svých příspěvkových organizacích.

V 90. letech zajišťovali ostrahu NG její zaměstnanci, později se začaly tyto služby nakupovat zvenčí; podle Fajta to služby prodražuje. Je zastáncem předchozího modelu, neboť galerie tak může své zaměstnance efektivněji úkolovat. Nepředpokládá ale, že by mohl počet zaměstnanců natolik zvýšit, aby to bylo možné.