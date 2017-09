Nová státní loterie budí rozpaky. Udavačství, reaguje pravice

Má to být jeden z hlavních taháků, jak motivovat lidi, aby si brali účtenky a nevyhazovali je. Nová, státem provozovaná loterie zvaná Účtenkovka startuje už tuto neděli. Lidé se mohou zaregistrovat na internetu nebo přes mobilní aplikaci a odesílat unikátní kódy z účtenek. Jednou za měsíc pak proběhne slosování.

Projekt vznikl na ministerstvu financí za dob Andreje Babiše (ANO). „Atraktivně nastavená loterie zvýší zájem zákazníků o účtenky a přispěje ke stavu, kdy se jejich vydávání stane běžnou součástí našeho nákupu, a nikoliv tématem pro absurdní politické diskuse,“ zdůvodňoval loterii tehdejší ministr financí Babiš.

Základní filozofie je jasná: Převzít účtenku není v Česku (na rozdíl od Chorvatska) povinné. Berní úředníci ale nemohou být všude a zákazníci jim hlášením účtenek z obchodů mohou „vypomoci“. Pokud zákazník odešle kód z účtenky, která nebude v systému, může finanční správa obchodníkovi či hospodskému dát pokutu nebo daň doměřit.

Podle pravice je to však státem podporované udavačství. A třeba Hospodářská komora navrhovala systém loterie otočit a nechat soutěžit firmy – aby „vyhrávaly“ drobné úlevy na dani, pokud účtenky vydávají.

ÚSPĚCH? UVIDÍME

Stát za výhry do Účtenkovky utratí ročně 65 milionů korun, dalších 12,3 milionu bude stát samotný provoz loterie, který zajistí firma Nixdorf. Ministerstvo financí dopředu nechce říci, kolik nahlášených účtenek by považovalo za úspěch. „Klíčovým ukazatelem úspěšnosti bude vývoj podílu spotřebitelů, kteří deklarují, že při nákupu požadují – či většinou požadují – účtenku. Ten lze na základě zahraničních zkušeností hodnotit, zejména v prvních měsících po zavedení loterie, jako značně proměnlivý a nestabilní,“ říká mluvčí ministerstva financí Michaela Tesařová.

Lidé z oboru jsou na úvod skeptičtí. „S ohledem na to, jak všechny politické strany v posledních týdnech avizují jednu změnu EET za druhou, nejsem o úspěchu celého projektu účtenkové loterie v současné době přesvědčený,“ říká Zbyněk Švec, zakladatel společnosti ASW Systems, která dodává technologie pro restaurace. „Jiná situace by byla, pokud by Účtenkovka již nyní fungovala, tedy pokud by byla spuštěna zároveň s 1. vlnou EET, což se nestalo. Navíc mám za to, že ministerstvo financí tímto způsobem jen překlápí část své odpovědnosti a kontrolní činnosti na občany,“ kritizuje Švec.

Otazníky má i Bohumír Šafek, manažer projektu O2 eKasa. „V zahraničí EET loterie moc úspěchu nepřinesly. Češi jsou na druhou stranu velmi soutěživí,“ připouští Šafek. Jen atraktivní výhry nestačí, celý systém musí být jednoduchý, což u internetové registrace není zřejmé.

Své pochybnosti pak má i daňový poradce ze společnosti Kodap Vlastimil Sojka. Než aby doměřily daň z jedné účtenky, mohou berní úředníci používat spíše pokuty. Zaměstnanci úřadů jsou podle něj už teď zahlceni. „Finanční úřady sice personálně posílily kvůli kontrole EET. Nejde však o zaměstnance, kteří mají kontrolovat účetnictví a daňová přiznání. Vydávají jen správní pokuty za nedodržení pravidel EET,“ uzavírá Sojka.

Jak soutěžit v Účtenkovce



Do hry je možné zaregistrovat pouze účtenky z EET (nyní obchody, hotely a hospody). Registrace je zdarma a lze ji provést prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového formuláře na www.uctenkovka.cz.



Od jednoho obchodníka je možné denně odeslat jen jednu účtenku. Z účtenky se pro loterii použijí kódy FIK a BKP, datum a čas vystavení, DIČ obchodníka, celková částka tržby a informace o režimu tržby.



Od 1. října lze sbírat a registrovat účtenky do hry. Slosování vždy probíhá 15. den následujícího měsíce. Historicky první slosování za říjen tak proběhne 15. listopadu.



Každý měsíc se soutěží o ceny za 5,4 milionu korun. Nejvyšší výhra je milion korun, dále automobil (za cca 400 tisíc), pak 1x 300 tisíc, 1x 200 tisíc, 1x 100 tisíc a největší počet výher je za stovku či tisícovku. Zdroj: MFČR