Miroslav Kalousek: Nová vláda by měla stanovit datum přijetí eura

"Pokud tam nevstoupíme, tak samozřejmě také vyjde slunce, v den vstupu do eura ani nikdo o korunu nezbohatne, ani nezchudne, ale tím vstupem budeme mít mnohem víc šancí a jistot, než když tam nevstoupíme," uvedl. Přestup z koruny na euro podle něj přinese stabilnější měnu a větší prestiž vůči investorům.

Za neférové ze strany odpůrců eura považuje tvrzení, že euro je zkrachovalým projektem. "Byť má velké problémy, je to pátá nejsilnější ekonomika světa a největší světový vývozce a dovozce. Není to jenom Řecko, ale je to především Německo, Francie, Holandsko, Finsko, Rakousko a spousta dalších států eurozóny," míní.

Česko se podle něj musí poměřovat se srovnatelnými ekonomikami, nikoli Švédskem, Dánskem či Velkou Británií, kdyby nezvolila brexit, které zůstaly u vlastní měny. To jsou země s jinými podmínkami a indikátory, tvrdí.

Za další neférový argument označuje strašení zdražením. Existuje celá řada projektů, které zajistí dostatečné brzdy a pojistky proti skokovému zdražení, míní exministr financí. Jako příklad uvedl zákonnou povinnost vést ceny v obou dvou měnách rok před vstupem do eurozóny a rok po přijetí eura.

Ve volbách jde o to, zda lidem zůstane svoboda

Kampaň před letošními volbami do Poslanecké sněmovny doprovází podle Kalouska větší tlak i napětí než dříve. Hlavním motivem kampaně navíc tentokrát není ideologický střet mezi pravicí a levicí, jako tomu bylo dříve, ale rozhodnutí o tom, jak svobodní budou v budoucnu čeští občané. Kalousek chce s TOP 09 ve volbách dosáhnout na dvouciferný výsledek, skutečným úspěchem však podle něj bude to, pokud bude možné vytvořit demokratickou a prozápadně orientovanou vládu.

"Kampaň byla, řekl bych, napnutější a doprovázena mnohem většími tlaky zejména v médiích a myslím si, že i v agenturách veřejného mínění," řekl. Výsledky některých průzkumů totiž považuje za podivné. "Ale je to logické, je to způsobeno tím, že do volné soutěže politických stran vstoupila již před čtyřmi lety korporace s neomezenými zdroji, která může pochopitelně mimo oficiální volební účet vytvářet efektivní tlak na celou řadu institucí," řekl Kalousek ve zjevném odkazu na předsedu ANO Andreje Babiše a firmu Agrofert, která je nyní součástí jeho svěřenského fondu.

V kampani se tak podle Kalouska vytratil klasický konflikt mezi levicí a pravicí a jejich opačným přístupem k přerozdělování či regulaci.

"O co v těch volbách jde, je o prioritu výše. A sice to, zda zůstaneme suverénní a svobodní občané, kteří se mohou spolehnout na férové chování svého moderního státu, nebo zda budeme zastrašení zaměstnanci jakéhosi holdingu, kteří si nebudou moci být jisti vůbec ničím," konstatoval Kalousek.