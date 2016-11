Nová vláda v Ústeckém kraji? Cesta zpátky, říkají poražení

Ústecký kraj - Opozice o síle nové trojkoalice, která v úterý odpoledne podepsala koaliční smlouvu, nepochybuje. ANO se mimo vládu nad krajem poslalo samo, myslí si Michal Kučera z TOP 09.

„Na východ do minulého století," charakterizuje nově vzniklou trojkoalici KSČM, ČSSD a SPD+SPO Leo Steiner, lídr hnutí JsmePRO!Kraj 2016, které ve volbách skončilo těsně pod čarou. Takřka ve stejném duchu o novém vedení Ústeckého kraje hovoří opozice i další strany, které sice kandidovaly, ale do zastupitelstva se nedostaly.

ŠPATNÁ ZPRÁVA PRO KRAJ

„To, že se ve funkci znovu objeví komunisté podporovaní socialisty a řeknu polofašisty, je skutečně velmi špatná zpráva pro Ústecký kraj," upozornil poslanec Michal Kučera, který do voleb vedl TOP 09. Ta, stejně jako v minulém volebním období, nemá v zastupitelstvu Ústeckého kraje žádného zástupce.



Lídr vítězného hnutí ANO Petr Urbánek, který spolu se svými devatenácti kolegy míří do opozice, se vyjádřil mírněji. „Obsah koaliční smlouvy neznám, ale obávám se, že tato koalice, která v obdobném složení, vyjma členů SPD a SPO, fungovala v předešlých čtyřech letech, nebude schopná náš kraj posunout dopředu a očekávám spíše stagnaci," uvedl Urbánek.

I když vítězové voleb v kraji vládnout nebudou, ANO svého lídra na ustavujícím zasedání zastupitelstva zkusí navrhnout na hejtmana. Hlasování může ovlivnit jediný hlas.

ŠÍLENÝ POČET NÁMĚSTKŮ

Trojkoalice totiž bude vládnout jen těsnou většinou 28 z 55 hlasů. Velké šance si ale Urbánek nedává. „Vzhledem k tomu, že se koaliční partneři již dohodli a podepsali smlouvu, tak nepředpokládám, že by došlo k nějakému překvapení," uvědomuje si Urbánek.



I senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera, jehož strana ODS bude mít v zastupitelstvu 7 členů, si myslí, že kraj žádné převratné změny nečekají.

„To, co však vidím jako naprosto šílené, je počet náměstků (z dosavadních dvou jich bude nově pět, pozn. red.), počet výborů, počet komisí a neuvolněných náměstků hejtmana. Zdá se mi to neskutečné a určitě o tom budeme mluvit. Navíc je divné, že na ustavujícím zasedání budeme řešit i normální program, kde se budou zase rozdělovat milióny na dotace. I když to jednací řád umožňuje, kombinovat by se to nemělo," míní Kubera s tím, že pokud vládnoucí koalice vydrží, v kraji se nic dramatického v následujícím volebním období nestane.

V sílu trojkoalice věří i Leo Steiner. „Jsem přesvědčený, že tato koalice vydrží," zdůraznil. Podle Michala Kučery může těsnou většinu ohrozit jedině silná a jednotná opozice. „Pokud se taková najde, koalici může skutečně potrápit," myslí si lídr TOP 09.

ANO SI ZA TO MŮŽE SAMO

„Rozhodující je ustavující zastupitelstvo, které volí hejtmana a radní. Potom už se hlasuje podle toho, jaké body do zastupitelstva přicházejí. A pokud opozice skutečně nebude hlasovat jako jeden muž, koalice to dokáže celkem slušně přežít," předvídá Kučera, který hovoří i na základě svých zkušeností z Poslanecké sněmovny.

To, že komunisté a sociální demokraté obešli vítěze voleb a koalici utvořili bez něj, neúspěšné strany nekritizují. Podle Kučery si za to ANO může samo. „ANO k vyjednávání přistupuje stylem my jsme vyhráli volby a bereme vše. Dodnes nepochopili, že koalice je o dohodě a vzájemných ústupcích," podotkl poslanec.

Leo Steiner z hnutí JsmePRO! Kraj upozorňuje, že to je demokracie. „To, že někdo něco vyhraje, neznamená, že bude vládnout," řekl.

Ústecký kraj – 55 zastupitelůKoalice 28 zast.:

KSČM (13 zastupitelů), ČSSD (10) a SPO+SPD (5) včera podepsali koaliční smlouvu. Hejtmanem bude Oldřich Bubeníček (KSČM), jeho strana bude mít i 6 radních, 4 obsadí ČSSD, 1 koalice SPD a SPO.

Opozice 27 zast.:

Hnutí ANO (20 zastupitelů), ODS (7)