Nové důkazy prý mohou dostat Petra Kramného z Mírova

Mírov - Petr Kramný má podle pravomocného rozhodnutí soudu strávit za vraždu své manželky a dcery během dovolené v Egyptě v létě 2013 osmadvacet let ve vězení.

Svůj trest nastoupil do nejtěžšího žaláře v České republice Mírova. Za zdmi mírovské věznice žije i doživotně odsouzený Jiří Kájínek nebo dlouholetý odsouzený vězeň Jaroslav Barták, přezdívaný Doktor Čuně.

Jeden z nejznámějších českých vrahů současnosti připravil o život manželku i malou dceru.

Advokátka Petra Kramného Jana Rejžková přesto boj o svobodu svého klienta nevzdává. Případem se v rámci dovolání bude zabývat Nejvyšší soudu (NS).

DŮKAZY

„Mám nové důkazy," říká pro Deník s tím, že je předloží.

„Nové důkazy budou a zdůrazňuji slovo nové," slibuje Jana Rejžková. O jaké přesně důkazy jde, ale zatím nechce říct.

„Jediné, co můžu prozradit, je, že z konzultací znalců z oboru soudního lékařství mám poznatek, že závěry expertů, které mého klienta usvědčovaly v očích obecných soudů, takový závěr nikdy nevyslovily a v tomto směru si opatřuji další důkazy," naznačuje známá advokátka.

Podáním dovolání ale pro advokátku Petra Kramného kauza zdaleka nekončí. Prozradila, že v současnosti také připravuje stížnost na Ministerstvu spravedlnosti na předsedu Vrchního soudu v Olomouci, protože se podle ní dopustil porušení soudcovského slibu. Na slovech, která sdělila médiím, že kauza jejího klienta Petra Kramného je justiční skandál, tak nadále trvá. Podle ní za jejím postojem tiše stojí i její kolegové z oboru.

„Mám více než hodně reakcí od lidí, že jim sice můj klient není sympatický, ale poté, co byly zamítnuty mé rozsáhlé a odůvodněné návrhy na doplnění dokazování, ‚,Tady něco smrdí'," kriticky komentuje advokátka Jana Rejžková zamítnutí dalších důkazních návrhů při jednání u Krajského soudu v Ostravě i při projednání odvolání jejího klienta.

Čtěte také: VIDEO: Vinen. Petr Kramný opět před soudem v Ostravě

Na druhou stran, všichni soudci podle ní nejsou stejní.

„Sama ze své praxe musím říct, že moudří a spravedliví soudci přesto u nás jsou. A za ně jsem vděčná," oceňuje.

Advokátka Rejžková také věří, že NS vnese do případu jejího klienta nové světlo. „Dovolání bylo podáno a ještě jej doplním. Ve své důvěře v Nejvyšší soud stále doufám, že vysloví svůj názor, a to nejen k důkazní situaci," míní Jana Rejžková, která si současně myslí, že v případu Petra Kramného je stále o co hrát.

„Jde hlavně o spravedlnost," tvrdí právnička, která zároveň poukazuje na to, že v případu Kramný také stále naráží na snahu neumožnit obhajobě přístup k důkazům ze strany veřejného žalobce. „Proč? Čeho se bojí?" ptá se Jana Rejžková s tím, že tak byla dokonce nucena požádat o dohled nadřízené státní zastupitelství.

Přečtěte si: Manipulace s důkazy? Spolek podal trestní oznámení kvůli posudku proti Kramnému

KRAMNÉHO FANCLUB

A jak vnímá zařazení jejího klienta do nejpřísnější věznice v České republice? „Zařazení do věznice Mírov vnímám pozitivně. Vězeňská služba se ke klientovi chová velmi korektně, nezaznamenala jsem žádná negativa, a to ani od spoluvězňů," hodnotí Jana Rejžková.

Podle ní pro Petra Kramného je nyní největší oporou jeho rodina. Také dostává hodně dopisů. Dokonce vznikla i skupina na jeho podporu.

„Přesto na něj čím dál víc padá fakt, že je bez dcery a bez manželky. A to vše zesilují i odsuzující rozsudky," přiblížuje Jana Rejžková stav v současnosti nejznámějšího vězně v Česku. To, kdo zabil Moniku a Klárku Kramné, nedokáže říct.

„Co se skutečně stalo v Egyptě, je zahaleno tajemstvím a mám obavu, že to tak i zůstane," zmínila advokátka Petra Kramného.