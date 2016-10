Nové kouzelnické triky lze těžko najít, stále však lákají diváky

Praha - Těžko lze dnes vymyslet nové kouzelnické triky, je spousta základních, které se v možnostech moderní doby stále rozvíjejí a zdokonalují. Iluzionista může předvést jen to, co ukazovali jeho předchůdci před dvěma sty lety, přeřezat či probodat své asistentky, objevit nějaké předměty či je nechat zmizet. A jde "jenom" o to, jak to provede, tvrdí nový prezident Českého magického svazu Jiří Hadaš. Od smrti velkého předchůdce všech populárních iluzionistů, Harryho Houdiniho, uplyne 31. října 90 let.

Kouzelník Jiří Hadaš. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

"Dřív se probodávaly asistentky meči či kordy, zatímco dnes při show v Las Vegas se nechá kouzelnice provrtat obrovským vrtákem. Zkrátka jde o finance a možnosti, jaké iluzionisté mají. Sám jsem zvědav, kam až to dojde," řekl Hadaš. "Některá kouzla lze udělat mnoha způsoby, ale základ mají stejný," uvedl dále Hadaš, původním povoláním učitel. V Uherském Hradišti pořádá každé dva roky největší mezinárodní festival moderní magie. Kouzlí od dětství, s bratrem a otcem, který je samouk a v Uherském Hradišti založil kouzelnický klub, byl oceněn na festivalech doma i v zahraničí. Přes 350 aktivních členů Český magický svaz sdružuje kouzelníky z Čech, Moravy i Slovenska, kteří se magii věnují na profesionální i amatérské úrovni. Vznikl v roce 1969 a má přes 350 aktivních členů. Vyhlašuje mistrovství republiky v moderní magii, finančně podporuje většinu významných přehlídek a pořádá semináře spojené s burzami kouzelnických pomůcek a rekvizit. Pro děti pořádá kouzelnické letní tábory a vydává časopis Moderní magie. Nový prezident je nespokojen s tím, že členská základna klesá - v 70. letech měl svaz 3000 členů. V poslední době láká mladé, během roku získal tři desítky juniorů. Chce se zaměřit na pořádání táborů s kouzelnickou tematikou, zlepšení webových stránek a budování archivu. Podle něj jsou moderní komunikační prostředky včetně sociálních sítí pro kouzelníky užitečné. Hadaš poukázal na vystoupení světoznámého mága Davida Copperfielda či americké hvězdy Crisse Angela. Na kanálu YouTube lze vidět, jak chodí po vodě v bazénu, kde se koupají lidé, létá vzduchem či prochází pevnými předměty. Iluzi s probodnutím těla dotáhl k dokonalosti tím, že se nechal nabodnout na několik hrotů plotu v rušné ulici. "To, co tu předváděl Copperfield, u nás nikdo neudělá. Nemá zvláštní schopnosti, ale jde o osobnost, které věříte všechno. Fenomenální v tricích s kartami je loňský mistr světa v manipulaci Shin Lim," dodal Hadaš, který v čele magického svazu vystřídal Pavla Kožíška, majitele Divadla kouzel v Líbeznici u Prahy a popularizátora oboru. Podle Kožíška je být kouzelníkem schizofrenní. "Na jednu stranu si bedlivě svá tajemství střeží, ale občas je nutno dát laické veřejnosti nějaká kouzla k dispozici - jen tak se narodí nový kouzelník," řekl Kožíšek. V minulých dnech pozval nejmenší zájemce na výlet do střeženého zákulisí světa magie. V knížce Malý kouzelník prozrazuje jednoduché triky, které mohou zvládnout bez speciálních rekvizit.

Autor: ČTK