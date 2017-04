Nové mise českých vojáků. Mali, Irák, Sinaj, Kosovo i Afganistán

Česká armáda plánuje vyslání vojenských ženistů do mise v Mali. Do Iráku by na podzim mohli odjet cvičit irácké kolegy vojenští policisté. Vedení armády a ministerstva obrany také rozhodlo, že nestáhne transportní letouny z mise na Sinaji, jak o tom kvůli nutným servisním opravám uvažovalo. Čeští vojáci by se také měli od roku 2018 podílet na posílení východního křídla NATO. Armáda plánuje pro tyto účely vyslat do Litvy pod německé velení mechanizovanou rotu a později do kanadského uskupení v Lotyšsku minometnou četu.

Podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře je za rok posláno do misí včetně všech rotací asi 850 vojáků. Protože se armádě daří doplňovat své za poslední léta prořídlé řady, postupně plánuje i navýšení své účasti na zahraničních misí. Nově by tak do Mali, kde už čeští vojáci hlídají velení výcvikové mise Evropské unie a podílejí se na výcviku malijských vojáků, mohla ve spolupráci se Švédskem zamířit asi desítka pyrotechniků z ženijního vojska. V zemi by měli působit v rámci mise OSN MUNISMA. Do ní se už loni zapojili armádní speciální síly z Prostějova.

Změny čekají i misi v Iráku. V červnu se zpět do Česka vrátí polní chirurgický tým, který pomáhá iráckým vojákům, policistům či milicionářům zapojeným do operace na osvobození Mosulu z rukou islámských radikálů. I nadále v zemi zůstane letecký poradní tým. Koncem roku by do Iráku mohlo přijet pět až deset instruktorů vojenské policie, kteří by školili irácké policisty. Spolupracovat by při tom měli s policisty, které už do Iráku poslala Policie ČR.

Náměstek ministra obrany Jakub Landovský 20. dubna na jednání sněmovního výboru pro obranu řekl, že čeští lékaři v Iráku dosud operovali 26 iráckých vojáků, policistů, kmenových vůdců nebo civilistů. Letecký poradní tým se za dosavadní devítiměsíční působení podílel na vycvičení osmi iráckých pilotů a na proškolení 50 tamních techniků. Iráčtí piloti na českých L-159, které si Irák koupil z ČR, podnikli 115 bojových misí a zasáhli proti 280 cílům.

Vedení armády zvažovalo, že by na konci roku dočasně ukončilo vyslání letounu CASA do mise na Sinaji, kde čeští vojáci zajišťují přepravu lidí a monitorování egyptsko-izraelské hranice. Vojáci totiž musí postupně své stroje poslat na plánované revizní kontroly. Landovský řekl, že se podařilo najít řešení, aby se opravy a další povinnosti armádních letounů společně s misí podařilo sjednotit. Pokračování mise potvrdil i Bečvář, podle kterého je už jeden z armádních transportních letounů na servisu v Polsku.

Landovský také potvrdil záměr české armády zapojit se do posílení východního křídla NATO, které tak reaguje na obavy Pobaltí a Polska z ruské politiky. Od roku 2018 by do Litvy, kde mnohonárodní prapor povede Německo, měla být vyslána mechanizovaná rota. Do Lotyšska pod kanadské vedení má později zamířit minometná četa. Armáda dále plánuje vyslání spojovacího modulu DCM do Kosova a Afghánistánu.