Nové sloní mládě pomalu prozkoumává výběh a dovádí se starším slůnětem

Jeruzalém - V Izraeli dnes obžalovali manželský pár, který se spolu se třemi malými dětmi připojil k radikálům z hnutí Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AP. Jednačtyřicetiletý muž a jeho třicetiletá žena z izraelského arabského města Sachnín odcestovali během loňské dovolené v Rumunsku do Turecka. Odtud se dostali přes hranici do sousední Sýrie.