Nové televizní vysílání už běží. Nejdříve se přidají větší města

/INFOGRAFIKA/- Do roka bude pokryto celé Česko. Do čtyř let musí 2,5 milionu lidí vyměnit televize.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE

Zatím je to spíše zábava pro fajnšmekry, kolem roku 2020 to však bude nutnost pro všechny diváky, kteří sledují televizi „klasicky", tedy pomocí antény přes pozemní vysílání. V České republice odstartovala druhá generace digitálního vysílání, zkráceně DVB-T2. České radiokomunikace (ČRa) spustily vysílání z Prahy-Žižkova a středočeského Cukráku, které zajišťují signál pro čtvrtinu diváků v ČR. Jde o oblast středních Čech s přesahem na jih i sever republiky. Od včerejška tam mohou diváci, pokud to jejich televize „umí", naladit vedle starého i nový signál. Poznají to tak, že se jim v programovém průvodci televizoru (v tzv. EPG) zdvojí kanály. Ty nové jsou na konci označeny jako „T2". V dalších měsících začne šíření nového signálu na Moravu. „V dubnu a květnu začneme vysílat nový signál i z vysílačů v Brně a Ostravě," řekl Deníku Marcel Procházka, ředitel ČRa pro regulaci. Postupně – do jara 2018 – se předělá vysílání na všech 26 vysílačích v ČR. Kdo o nové vysílání nemá zájem, může ho zatím ignorovat. Do roku 2020 se žádné drama nekoná, staré i nové vysílání poběží souběžně. Televizory schopné přijímat nové vysílání má v tuto chvíli odhadem jen desetina diváků. Češi však ročně koupí asi 700 tisíc nových televizorů, obměna tak proběhne přirozenou cestou. Kdo nechce novou televizi, bude si muset nakoupit alespoň set-top box (krabičku, která starý signál převede na nový). Některým institucím (např. domovy důchodců) chce pořízení set-top boxů dotovat vláda. Vyčleněno na to bude asi 50 milionů korun. V novém vysílání se včera objevilo prvních 11 televizních kanálů – jde především o programy skupiny TV Prima, dále kanály TV Barrandov, televize Óčko a TV Šlágr. Všechny tyto stanice tak už vysílají jak „postaru", tak i nově. S dalšími televizemi se teprve jedná. Jakmile se DVB-T2 rozjede naplno, umožní to zvýšit počet programů v ČR. Dnes se vysílá ze čtyř celoplošných center (tzv. multiplexů) a nově jich bude až šest. Do každého se přitom „vejde" až sedm televizních kanálů v HD kvalitě. Teoreticky by tak po roce 2020 mohli diváci v ČR sledovat až 42 televizních kanálů – pokud by o jejich spuštění televizní společnosti stály. Jak předvídá David Pirner z poradenské společnosti Grant Thornton, pozemní vysílání bude dál žít i ve věku kabelové a internetové televize. „Pro cílovou skupinu 35+ zůstane televizní vysílání klíčových kanálem a nečekáme, že se na tom v dohledné době něco změní. Terestrické vysílání tuto službu stále zajišťuje pro 60 procent přijímačů a tento podíl v čase neklesá, naopak v poslední době mírně roste," uzavírá.

Autor: Jan Klička