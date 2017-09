Nové téma politiků. Zaplatí lidem úklid, žehlení či hlídání

Domácnosti by mohly dostávat poukazy na dotované domácí práce. Pravice chce hlídání či úklid odečítat z daní.

Politici rádi tvrdí svým voličům, že jsou schopni zjednat pořádek. Po těchto volbách by to však mohlo platit takřka doslova.

V programech větších politických stran se totiž letos objevilo nové téma: stát by měl lidem finančně pomáhat při domácích pracích. Tak, aby si rodiny mohly snáze najímat služby na úklid, žehlení nebo hlídání dětí.

Jak přesně to udělat, v tom se strany liší: podporu uklízení či hlídání ale zmiňují ČSSD, ANO či TOP 09. A vzhledem k tomu, že aspoň jedna z těchto stran se nejspíše bude podílet na příští vládě, nějaké úlevy se tuzemské domácnosti po volbách skutečně dočkají.

S POUKAZEM V RUCE

Relativně nejdál je v podpoře služeb pro domácnost ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Do nové Koncepce rodinné politiky, kterou v pondělí začne probírat vláda, navrhla takzvaný belgický model.

Zjednodušeně: rodiny od státu (či od zaměstnavatelů) nakupují či dokonce zdarma dostávají zlevněné poukázky, za které pořizují různé, hlavně úklidové služby. Důležité je, že tyto činnosti provádějí jen firmy a agentury, které jsou státem registrované a zaměstnávají i lidi handicapované či znevýhodněné na trhu práce.

POMOC PRO BOHATÉ

Podle ministerstva práce se nyní cena legální služby pro domácnost pohybuje mezi 130 až 180 korunami za hodinu. Pro mnoho rodin je to moc, takže si „paní na úklid“ nemohou dovolit.

Státem dotovaná (či rozdávaná) služba by takové činnosti rozšířila, a protože by šlo o uklízení od registrované firmy, možná by odpadl i strach mnoha lidí pouštět si domů cizí osoby.

„Služby plánujeme vymezit široce. Například úklid, žehlení, drobné opravy v domácnosti, pomoc s nákupy, vařením a podobně. Ale tak, aby nedocházelo k duplikaci se sociálními službami,“ říká mluvčí ministerstva práce Jiří Vaněk.

V první fázi by šlo o pilotní provoz, na který by se použily peníze fondů EU. Zatím ale není jasné, jaký okruh rodin či seniorů by na státem dotované uklízení a hlídání měl nárok. Stejně tak není zřejmé, na kolik hodin dotovaného úklidu by rodina či senior měli nárok. Třeba ve zmiňované Belgii je „státní úklid“ poměrně velkorysý. „Platí limit, že domácnost jako celek tam může mít až 1000 hodin/rok, samoživitelé mohou mít až 2000 hodin/rok, obdobně lidé s handicapem nebo starší osoby,“ popisuje Vaněk. V Česku je nutné to teprve ověřit.

Každopádně by podle ministerstva taková dotovaná výpomoc pomohla zvýšit čas věnovaný rodině a ulehčit hlavně ženám. Pro zajímavost: zatímco muži v ČR tráví péčí o děti v průměru 10 hodin týdně, ženy 16,5 hodiny.

ULEVTE JIM NA DANÍCH

Pokud v říjnových volbách zvítězí pravice, dočkají se rodiny hlavně daňových úlev. Nápadů je několik.

TOP 09 chce mezi daňově odečitatelné položky zahrnout náklady na hlídání dětí a domácí práce. Týkalo by se to rodičů dětí do 12 let věku. „Na jednu rodinu připadne jedna úleva: tzn. může ji využít pouze jeden z rodičů. Maximální výše této úlevy by se navázala na výši minimální mzdy, která by byla v daném roce aktuální – dnes je na úrovni 11 000 korun,“ vysvětluje poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Rodiny by mohly daňovou úlevu využít za všechny své děti do 12 let, platil by ale onen strop minimální mzdy. Podle Pekarové by k výpadku ve státním rozpočtu nemuselo dojít a stát naopak vydělá, když se z příjemců dávek stanou pracující. „Ženám v domácnosti se díky této novince rozvážou ruce, budou se moci dříve vrátit do zaměstnání,“ míní Pekarová.

VOLNÉ ŠKOLKY

Směrem k daňovým úlevám domácích služeb vykročilo i hnutí ANO. Navrhuje, aby se sazba DPH na úklid a čištění oken snížila z nynějších 15 na 10 procent. Úplně stejně by měla klesnout i sazba DPH na služby domácí péče o děti i péče o seniory. „Kromě snížení DPH se jedná i o podporu dostupnosti a flexibilnější otevírací doby zařízení péče o děti nejen v předškolním věku (ve spolupráci s obcemi a firmami rozvoj mikrojeslí a dětských skupin), ale i dostatek míst v družinách a podpora mimoškolních aktivit,“ uzavírá poslankyně ANO Radka Maxová.