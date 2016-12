Novela zákona uzavře na Šumavě pro turisty prý jen klidová území

Vimperk - Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna, nepustí turisty na Šumavě jen do takzvaných klidových území, dnes to řekl ředitel NP Šumava Pavel Hubený. Šumavský národní park nyní do dvou let hodlá připravit seznam klidových území, kam bude vstup zakázán. Pravděpodobně půjde o mokřiny, rašeliniště nebo místa, kde je hodně tetřevů hlušců.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Seznam klidových území podle Hubeného nebude identický se současnou I. zónou, do níž je vstup zakázán. "Výsledkem bude, že národní park by měl být průchodný prakticky po celé ploše," uvedl Hubený. Klidová území stanoví národní park po konzultaci s dotčenými subjekty, což jsou například obce na území NP Šumava. Pokud by se všechny strany neshodly, rozhodne o podobě klidových území ministerstvo životního prostředí a případně také soud. Hubený uvedl, že podle něj stále existují místa, která by měla zůstat turistům uzavřena. "Jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli omezit vstup do území hodně citlivých na poškození sešlapáváním. V našem hledáčku jsou proto velké slatě a rašeliniště. To znamená, aby v okolí těch jezírek nechodily zástupy lidí a nerozšlapávaly vzácené ekosystémy," uvedl. Tento režim bude patrně platit například pro Tříjezerní nebo Chalupskou slať. Ale tam už určitá opatření pro pohyb platí i nyní. Dalším kritériem pro stanovení klidové zóny je ochrana tetřeva hlušce. Podle Hubeného se bude týkat jádrového území výskytu tohoto živočicha. "Pravděpodobně bude ležet někde mezi Poledníkem, Roklanem a Březníkem. To je území, které budeme chtít maximálně udržet bez narušení," uvedl ředitel NP Šumava. Novela zakona o ochraně přírody a krajiny, kterou dnes schválila Sněmovna, nyní míří do Senátu.

Autor: ČTK