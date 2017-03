Novinka. I Češkám budou moci dělohu darovat příbuzné

/INFOGRAFIKA/- Narodily se bez dělohy, nebo o ni během života přišly. Tři tisíce Češek nemohou kvůli takové vadě počít miminko. Nyní jim dali zákonodárci novou naději: vepsali do novely transplantačního zákona větu, podle které budou smět ženám pomoci jejich příbuzné. Sestry, matky nebo babičky jim budou moci darovat vlastní dělohu. Doposud nic takového možné nebylo.

„Chceme umožnit nemocným ženám, které doposud neměly šanci na vlastní dítě, aby počaly. Jednou z možností je transplantace dělohy – tedy metoda, kterou nyní zkoušejí lékaři z pražského IKEMu spolu se švédskými kolegy," řekl Deníku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Novelu včera podpořili i poslanci sněmovního zdravotního výboru.

Nový orgán budou moci dostat pacientky, které ještě neoslavily čtyřicítku. Dárkyněmi se zase mohou stát jejich žijící příbuzné ve věku do šedesáti let. Je tu ovšem jedno úskalí: ačkoliv bude pravidlo zaneseno v zákoně, nezačne platit dřív, než se ministerstvo zdravotnictví přesvědčí o bezpečnosti zákroku. „V zákoně už sice počítáme s tím, že se transplantace dělohy stane standardním výkonem, pro všechny případy jsme ale do něj vložili i určitou pojistku. Transplantaci bude možné provádět až tehdy, když budeme znát výsledky probíhající studie. Bude muset být naprosto zřejmé, že pacientky nejenom úspěšně počaly, ale také že jejich novorozenci netrpí žádným postižením," vysvětlil Prymula. To podle něj může trvat měsíce, ale i roky. Výsledek se předpovědět nedá.

Čtěte také: Sobotka: O svobodu můžeme přijít stejně rychle, jako komunisté přišli o moc

Podle přednosty transplantační chirurgie IKEM Jiřího Froňka, který se na vědecké studii podílí, se ale ženy dočkají nové šance brzy. „Série devíti transplantací ve Švédsku, jichž jsem se mohl částečně zúčastnit, dopadla skvěle. Z devíti zákroků bylo sedm úspěšných – pět žen s transplantovanou dělohou už porodilo pět zdravých dětí, další dvě pacientky jsou těhotné," řekl. Ženy podle něj užívají pouze jeden lék.

V Česku zákrok podstoupily prozatím čtyři pacientky, operace se konaly loni. První orgán získala třicetiletá žena, která se narodila bez dělohy. Část těla jí věnovala její třiapadesátiletá matka. Pacientka prozatím těhotná není. Zákrok by mělo v rámci studie podstoupit ještě dalších šestnáct žen.

Transplantace dělohy může pomoci třem skupinám žen. Operace je vhodná pro pacientky, které se bez dělohy narodily. „Těch je velmi málo," konstatuje Froněk. Mnohem více je podle něj žen, které o dělohu přišly buďto po úraze, nebo kvůli onkologickému onemocnění. Doporučit ji lze i ženám, které sice dělohu mají, ale je prokazatelně nefunkční. „U nás je asi tři tisíce takových žen a desítky z nich už se nám už hlásí," doplnil lékař.

Nenechte si ujít: Senát vrátil daňový balíček Sněmovně, chce změny v DPH u pozemků