Novou středočeskou hejtmankou je Jaroslava Jermanová

Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Novou středočeskou hejtmankou se v pátek stala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová z hnutí ANO. Ve funkci vystřídala sociálního demokrata Miloše Peteru. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na ustavujícím zasedání.

Jermanová už dříve avizovala, že v případě zvolení hejtmankou odejde z dolní komory. Statutárním zástupcem hejtmanky se stal lídr STAN a starosta Kolína Vít Rakušan, který oznámil, že kvůli souběhu funkcí bude dál už jen neuvolněným starostou.

Hnutí ANO, které vyhrálo krajské volby, bude ve středních Čechách v příštích čtyřech letech vládnout v koalici se STAN, ODS a třemi zastupiteli za TOP 09. V pětašedesátičlenném zastupitelstvu by měla mít dohromady 44 hlasů. Pro šestačtyřicetiletou Jermanovou hlasovalo 42 z 64 přítomných zastupitelů. Dva byli proti a 20 se zdrželo.

Z koalice se podle hlasovacího zařízení při veřejné volbě hejtmanky zdržela Jermanová a dvojka na kandidátce STAN, šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Proti byli zastupitelé za opoziční část TOP 09 Petr Tiso a Jan Jakob. Jermanová po volbě uvedla, že je připravena na komunikaci napříč celým politickým spektrem.

Kromě Rakušana budou náměstky hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), Martin Kupka (ODS) a Daniel Marek (TOP 09). Radními byli za ANO zvoleni František Petrtýl a Jaroslava Němcová, za STAN Martin Macháček, Ivo Šanc a Věslav Michalik a za ODS Jan Skopeček. Kovács se stal náměstkem pro finance, Petrtýl s Němcovou radními pro dopravu a sociální věci.

Rakušan má na starosti bezpečnost a cestovní ruch, Macháček investice, majetek a veřejné zakázky, Šanc životní prostředí a Michalik hospodářský a regionální rozvoj. Kupka se stal náměstkem pro zdravotnictví a Skopeček radním pro školství. Marek je náměstkem pro kulturu.

Opoziční role

Sociálním demokratům a komunistům, kteří kraj dosud řídili, spolu s částí TOP 09 připadne opoziční role. ČSSD z vedení kraje odchází po osmi letech, za její éry se vystřídali celkem čtyři hejtmani. ODS, která byla během této doby v opozici, se k vládnutí naopak vrací. Navázat může na předchozí dvě volební období před nástupem ČSSD, kdy měla v čele kraje svého hejtmana Petra Bendla.

Volbě krajského vedení předcházel slib nově zvolených zastupitelů. Ne všichni tak učinili, místo některých nastoupili náhradníci. Mandátu se vzdal například starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček (STAN). Důvodem je skutečnost, že byl zvolen senátorem za Mělnicko.

Pokračovat v práci zastupitele nebude ani dosavadní hejtmanův náměstek pro životní prostředí Marek Semerád (ČSSD). Rozhodl se tak vyvodit odpovědnost za neúspěch ČSSD ve volbách. Semerád rezignoval i na funkci místopředsedy krajského výkonného výboru ČSSD, starostou Cerhenic a předsedou kolínských sociálních demokratů ale zůstává.

Jermanová je tři roky ve vedení Sněmovny, nyní bude hejtmankou Středočeského krajeVizitka místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslavy Pokorné Jermanové (46; ANO), která byla dnes zvolena hejtmankou Středočeského kraje:



Datum a místo narození: 17. srpna 1970, Karlovy Vary



Vzdělání: absolvovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (1993)



Současné funkce: členka Poslanecké sněmovny (od října 2013), místopředsedkyně Sněmovny (od listopadu 2013), zastupitelka Benešova (od 2014, od letošního ledna i radní města), místopředsedkyně hnutí ANO (od 2015), letos zvolena do zastupitelstva Středočeského kraje a dnes byla zvolena hejtmankou Středočeského kraje



Praxe: po škole působila v několika společnostech na referentských pozicích, věnovala se mimo jiné personalistice; v letech 2007 až 2008 pracovala na úřadu Regionálního operačního programu Střední Čechy, v letech 2002 až 2006 byla starostkou Krhanic na Benešovsku, poté pracovala v rodinné firmě zabývající se výrobou nábytku



Působení v politice: v letech 2004 až 2011 byla členkou ODS; od podzimu 2004 za občanské demokraty zasedala jedno volební období v zastupitelstvu Středočeského kraje; v roce 2010 kandidovala za ODS do Sněmovny a do benešovského zastupitelstva, ale v obou případech neúspěšně; od roku 2011 se angažuje v hnutí ANO, po odstoupení podnikatele Tomáše Březiny vedla středočeskou kandidátku ANO pro volby do Sněmovny v roce 2013; byla předsedkyní středočeské organizace ANO, nyní je místopředsedkyní celého hnutí.



Rodina: podruhé vdaná (od letošního června), z prvního manželství má syna



Ostatní:



- Jermanová je čtvrtou hejtmankou v ČR a druhou hejtmankou Středočeského kraje. Milada Emmerová (ČSSD) byla v letech 2008-10 hejtmankou Plzeňského kraje, Jana Vaňhová (ČSSD) byla hejtmankou Ústeckého kraje (2008-12) a v roce 2012 byla hejtmankou Středočeského kraje Zuzana Moravčíková (ČSSD).



- Nedávno Jermanová uvedla, že k 1. lednu 2017 už nebude místopředsedkyní Sněmovny ani poslankyní.



- Tento týden v rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že chce po nástupu do čela kraje zůstat benešovskou radní. Pokud však zjistí, že obě funkce není možné skloubit, z městské rady odejde. Původně chtěla neuvolněnou funkci benešovské radní opustit, zástupci ANO v Benešově s tím ale nesouhlasili. Místostarosta Benešova Jiří Švadlena (ANO) ČTK už dříve řekl, že by Jermanová měla v radě zůstat, protože je pro vedení města přínosem.



- Oznámila také, že chce své straně pomoct v parlamentních volbách příští rok. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes řekla: "Pokud se ale neobjeví výrazný požadavek, tak nechci být na předních místech kandidátky." Plánuje obhajovat funkci místopředsedkyně hnutí ANO.



- Letos v září podala trestní oznámení kvůli organizaci, která použila její jméno pro projekt záchytného pracoviště na podporu migrantů v Čelákovicích u Prahy. Pokorná Jermanová se od tohoto záměru distancovala.



- Založila Akademii žen, která si klade za cíl přilákat více žen do politiky.