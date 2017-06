Nový český "pan Evropa" se jmenuje Aleš Chmelař

Státním tajemníkem pro EU se stal Aleš Chmelař, který dosud vedl na Úřadu vlády odbor koordinace hospodářských politik EU. Chmelař byl vybrán v konkurzu a funkci státního tajemníka začal vykonávat dnes. Ve čtvrtek se poprvé v nové pozici zúčastní jednání Evropské rady. Jeho dlouhodobým cílem je partnerům v EU jasně vysvětlovat postoje české vlády.

Nového státního tajemníka Chmelaře dnes na tiskové konferenci po jednání vlády představil český premiér Bohuslav Sobotka.

"Doufám, že v jeho osobě bude zaručena kontinuita a budeme dál vystupovat jako aktivní členská země v oblasti prosazování našich zájmů," uvedl premiér. Sobotka ocenil také Chmelařovy zkušenosti s unijní agendou. "Dlouhodobě se podílí na tvorbě českých pozic, je to expert, který má dlouholetou zkušenost nejen z českého, ale také evropského prostředí," řekl.

Chmelařovy cíle se týkají především lepší komunikace a vyjasňování českých postojů v Bruselu. "Obecná priorita je, aby ostatní členské státy chápaly argumenty, které Česká republika má nejen v oblasti migrace, ale také v hospodářské oblasti," řekl ČTK Chmelař, který dnes poprvé v roli státního tajemníka pro EU řídil koordinační schůzku před Evropskou radou.

"Bezprostřední prioritou je komunikace a vysvětlování české pozice v oblasti migrace, konkrétně kvót," popsal Chmelař svůj nejbližší cíl. "Je potřeba ukázat ostatním členským státům, že naše argumenty jsou platné, a že si za naší pozicí stojíme," dodal.

Na tiskové konferenci státní tajemník poznamenal, že členství v EU dává České republice šanci podílet se na formování budoucnosti celého regionu. Vymezil se vůči tvrzením, že v Bruselu se rozhoduje bez ohledu na postoj Prahy.

"Nemusí to sice vždy tak vypadat, ale nikdo nás nestaví na chodbu. Veškerá rozhodnutí, která jsou přijímána na evropské úrovni, tak jsou přijímána po konzultacích a diskusích s námi," řekl. "Musíme si uvědomit, že Evropa jsme my sami. Záleží na našich schopnostech, jak se v ní prosadíme," dodal.

Z dalších cílů Chmelař zmínil podání české přihlášky do soutěže o nové sídlo Evropského bankovního úřadu (EBA), který se kvůli odchodu Velké Británie z EU bude stěhovat z Londýna. Rozhodnutí padne letos v říjnu. Praze konkuruje dalších devět zemí. "Karty nejsou rozdány rovnoměrně, ale pokusíme se uspět a do konce července předložíme jasnou a kvalifikovanou přihlášku," řekl.

Devětadvacetiletý Chmelař nahradil Tomáše Prouzu, který z postu státního tajemníka odešel na konci března. V mezidobí měl agendu tajemníka pro EU na starosti Jan Král, který v evropské sekci Úřadu vlády bude působit i dál. Chmelař bude řídit i pracovní skupinu pro brexit, která vznikla pod vedením Prouzy.

Nový státní tajemník získal vzdělání na Pařížském institutu politických studií (Sciences Po) a Londýnské škola ekonomie a politických věd (London School of Economics). Hovoří anglicky, francouzsky a německy. Před příchodem na Úřad vlády Chmelař působil v Bruselu v think tanku Centre for European Policy Studies (CEPS).