Sexuální skandál: řediteli Fokusu hrozí až deset let vězení

/DENÍK SLEDUJE/ Sexuálně motivované trestné činy. To je důvod, proč policisté v pondělí 27. března zadrželi Martina Jakůbka, ředitele Střediska volného času Fokus Nový Jičín. O případu Deník informoval jako první.

Ředitele Střediska volného času Fokus Nový Jičín Martina Jakůbka zadržela policie. Součástí tohoto případu má být i domovní prohlídka.Foto: Deník/Adam Knesl

„Trestné činnosti se muž dopouštěl jednáním proti dětem ve věku 15 až 18 let, v jednom případě se jedná o dítě mladší patnácti let. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let,“ sdělil ve středu ráno Petr Směták, novojičínský policejní mluvčí.

Vyšetřování kriminalistů odhalilo, že k trestným činům mělo docházet v období minimálně dvou let. „Rozsah a upřesnění páchání trestné činnosti bude předmětem dalšího vyšetřování. V tuto chvíli podalo Okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně návrh na vzetí obviněného do vazby,“ uvedl dále mluvčí.

Podrobnější informace policisté, vzhledem k citlivosti celého případu, zveřejňovat nebudou. „S ohledem na osobu pachatele, druh trestné činnosti a věk poškozených dětí, nelze v současné době sdělit podrobnější informace,“ poznamenal Petr Směták.