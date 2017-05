Sobotka čeká od Pilného navýšení důchodů i nemocenské

AKTUALIZOVÁNO 16

Unesli osmnáctiletou dívku z Jihlavska a opakovaně ji znásilnili v kempu na Hodonínsku. Za to si trojice mužů podle středečního rozhodnutí Krajského soudu v Brně odsedí celkem třicet let. Josef Dubský starší, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem všech zločinů, má podle soudu strávit ve vězení dvanáct let.