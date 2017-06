Nový ministr Štech se zaměří na učitele a dotace

Ministr školství Stanislav Štech vidí jako jednu ze svých priorit sporné dotace na sport. Už v pátek by chtěl sportovním svazům představit konkrétní opatření. Policie podezřívá bývalou náměstkyni Valachové Simonu Kratochvílovou a někdejšího ředitele odboru ministerstva Zdeňka Břízu, že se domlouvali na rozdělování sportovních dotací s tehdejším šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou.

Premiér Bohuslav Sobotka uvedl 21. června do úřadu nového ministra školství Stanislava Štecha.Foto: Martin Divíšek

Podle senátorů z podvýboru pro sport by měl Štech vyplatit sportovcům zálohy ve výši tří čtvrtin dotací poskytnutých loni. Měl by tak vyřešit finanční tíseň, kterou sportovcům způsobilo zastavení některých dotačních programů kvůli podezření z jejich zneužívání. Senátoři dnes Štecha také vyzvali k vytvoření komise, která by o dotacích rozhodovala průhledněji.

Nový ministr při uvedení do úřadu také zopakoval, že odmítá úpravy kariérního řádu učitelů, jak je navrhl Senát. Sněmovna o řádu bude hlasovat v úterý. Štech pokládá za nepochopitelné například zrušení některých specializovaných učitelských pozic, které jsou ve školách léta.

Podle premiéra Sobotky by se nový ministr školství měl do podzimních sněmovních voleb zabývat třemi hlavními úkoly. Prvním je jednání o rozpočtu a požadavcích vysokých škol na navýšení financí.

Druhým úkolem by mělo být zajištění rychlého čerpání operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, aby se nemusely vracet evropské dotace v příštích letech. Jako třetí téma Sobotka uvedl podporu sportu.

Valachová v úterý při bilanční tiskové konferenci zmínila v souvislosti s nástupem nového ministra rovněž plán debyrokratizace školství. Štech řekl, že se bude snažit o odlehčení, ovšem o nějakém celkovém bombastickém plánu mluvit nelze. Bylo by to podle něho příliš troufalé.