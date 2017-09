Nový ředitel ČHMÚ Rieder chce posílit výzkumnou činnost

Větší zapojení do výzkumných projektů, otevřenější komunikaci s veřejností a plnohodnotnou účast v Evropském centru pro střednědobou předpověď chce prosadit nový ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Funkce se Rieder ujme 1. října, dosud vedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

Budova Českého hydrometeorolo­gického ústavu v PrazeFoto: Deník/ Martin Divíšek

Rieder velké organizační změny nechystá, hodlá spíše posílit některé činnosti ústavu. "Chtěl bych, aby se ČHMÚ se aktivněji zapojoval do řešení různých výzkumných projektů a získával tak další finanční prostředky na svoji činnost," řekl. Posílení výzkumu si dokáže představit v meteorologii, hydrologii, klimatologii, v oblasti čistoty ovzduší i jakosti vod. "Všechny tyto oblasti jsou dnes zajímavé i ve vazbě na probíhající klimatickou změnu," uvedl.

Rieder chce posílit otevřenost ČHMÚ

Hodlá také prosadit, aby se Česko prostřednictvím ČHMÚ stalo plnohodnotným členem Evropského centra pro střednědobou předpověď, které vyvíjí globální předpovědní model. V centru je sdruženo 18 zemí, Česko s ním má nyní podepsanou dohodu o spolupráci, stejně jako například Chorvatsko, Maďarsko či Island.

Rieder chce dále posílit otevřenost ČHMÚ a jeho komunikaci navenek. Hodlá k tomu více využívat webové stránky, ale také Twitter a Facebook. Naopak organizační ani personální změny neplánuje. "Nejdřív se potřebuji seznámit s tím, jak to nyní funguje. Samozřejmě mou snahou bude zvyšovat výnosy a snižovat náklady, ale masivní přijímání či propouštění nechystám," řekl.

ČHMÚ bude pokračovat v úpravách monitorovací sítě pro povrchové i podzemní vody. "A to tak, aby byly schopné měřit i velmi nízké průtoky či hladiny, které jsou projevem sucha. To je něco, na co tyto stanice nebyly koncipované," upozornil Rieder. Se změnami sítě již ústav začal, podle Riedera bude nyní tato činnost soustředěnější.

Rieder ve funkci střídá Václava Dvořáka, který ústav vedl od roku 2011 a z jeho čela odešel na vlastní žádost vzhledem k dosažení penzijního věku. Rieder, který je také předsedou meziresortní komise Voda - Sucho, uspěl mezi šesti kandidáty. V ČHMÚ pracoval do roku 2005 na úseku hydrologie. Poté přešel do Výzkumného ústavu vodohospodářského.