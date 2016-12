Nový šéf hradního protokolu: Návštěvu Bílého domu už začínáme chystat

ROZHOVOR – Miroslav Sklenář nahradí ve funkci vrchního protokoláře Jindřicha Forejta. Deníku při té příležitosti poskytl rozhovor. Hovoří v něm o svém vztahu k prezidentu Miloši Zemanovi i o plánované návštěvě USA. Rezignace Forejta ho prý nepřekvapila.

Miroslav SklenářFoto: čtk

Na Pražský hrad se vracíte potřetí. Co vás přimělo k tomu, že jste na nabídku kancléře Vratislava Mynáře kývl?

Pan kancléř mě oslovil s tím, že protokol perfektně funguje, není v žádném rozvratu, pracují v něm lidé, které znám dlouho, nicméně po neplánovaném odchodu stávajícího ředitele, by si přál, abych pomohl se stabilizací tohoto odboru.

Překvapilo vás, že Jindřich Forejt, který byl uznávaný profesionál, tak kvapně skončil?

S Jindrou se znám déle než dvacet let. Přivedl jsem ho jako svého stážistu na Hrad v roce 2002. Zpovzdálí jsem pozoroval tu mediální vřavu kolem něj, věděl jsem, že má zdravotní problémy a je pod enormním tlakem. Jeho rezignace mě proto příliš nepřekvapila.

Ani pro vás to ale asi nebylo snadné rozhodování. Loni na jaře jste z Hradu odešel do čínského gigantu CEFC, vypadalo to na lukrativní pozici. Ta práce nebyla zajímavá?

Pan kancléř mě oslovil s tím, že pan prezident, kterého si velmi vážím a mám ho lidsky rád, by stál o mou pomoc. Na to nelze říci ne.

Byla to u Číňanů zajímavá životní zkušenost?

Velmi a doufám, že se tam dříve nebo později vrátím.

Příští rok bude z vašeho pohledu enormně náročný. Nejvíce se teď mluví o cestě Miloše Zemana do USA, eventuálně o návštěvě Donalda Trumpa v Česku. Zažil jste srovnatelné výzvy?

V Bílém domě jsem byl několikrát s prezidentem Havlem a v Praze jsem zažil návštěvy svatého otce, japonského císaře, britské královny, takže těch zkušeností mám poměrně dost. Návštěva Bílého domu, která se už začíná připravovat a s panem Kmoníčkem jsem již o ní mluvil, je ovšem velmi důležitá a podle toho se k ní stavíme.

Pokud by se Ivana Trumpová Zelníčková stala velvyslankyní USA v ČR, mohla by se Praha stát jakousi středoevropskou Paříží, kde si dávají dostaveníčko světové celebrity?

Nepřísluší mi komentovat diplomatické záležitosti, ale pochopitelně ty věci dlouhodobě sleduji, a pokud by paní Trumpová do Prahy přijela, bylo by to velmi ku prospěchu česko-amerických vztahů.