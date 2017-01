Nový sníh lákal o víkendu do hor, část lyžařů ale odradil mráz

Praha - Masovou migraci do Evropy nezpůsobily konflikt na Blízkém východě a násilí páchané teroristickou skupinou Islámský stát (IS), ale může za ni politika evropských elit. V pořadu Partie na televizi Prima to dnes řekl bývalý prezident Václav Klaus. Vyjádřil také přesvědčení, že Evropskou unii v příštích letech čekají zásadní změny, její rozpad ale neočekává.