Nový vrtulník záchranky? Je starší než jsme byli zvyklí, říká ředitel

Olomouc - Lidem ohroženým na životě budou od 1.ledna ze vzduchu pomáhat záchranáři ve strojích slovenské společnosti Air Transport Europe (ATE). Vyhrála ministerstvem zdravotnictví vypsaný tendr na provozování letecké záchranné služby (LZS) v Olomouckém kraji.

Hlavním kritériem byla cena, a tu Slováci nabídli nejnižší, ač antimonopolní úřad následně vyhodnotil, že je mimořádně nízká a v kauze již zahájil správní řízení.

Smlouva mezi zadavatelem a firmou je však podepsána a personálu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje musejí stačit zhruba dva týdny na přeškolení na novou techniku.

Ředitel záchranky Petr Hubáček (na snímku vpravo) v rozhovoru pro Olomoucký deník ujistil, že přes časovou tíseň a stres budou jeho lidé připraveni.

Je rozhodnuto. Jak hodnotíte situaci?

Ohledně provozovatele letecké záchranné služby v Olomouckém kraji je rozhodnuto, ministerstvo zdravotnictví podepsalo smlouvu a v současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) zahajuje správní řízení. Nicméně smlouva byla podepsána a na tom se nic nemění. Jde o věc zadavatele a ÚHOS.

V Olomouckém kraji, kde se mění vrtulníky, už probíhá výcvik?

Od včerejška probíhá výcvik a školení našich zaměstnanců na nový typ vrtulníku. Ten byl v úterý přistavený. Dnes odpoledne je také jednání s představiteli firmy ATE Slovakia, kde bychom se měli dohodnout na určitých bodech: ohledně nájemní smlouvy, hangáru, co po nás požadují, jak to vypadá s vybavením vrtulníku apod.

Firma se zaručila, že stroje jsou perfektní

Smlouva byla podepsána zhruba před třemi týdny, tedy na to, abyste se nachystali, máte pouhé tři týdny. Stihnete to?

Stihneme vycvičit část týmu, který od 1.ledna začne zajišťovat leteckou záchrannou službu a postupně začneme nabalovat další pracovníky. Bohužel tendr byl vypsán příliš pozdě a příliš pozdě bylo rozhodnuto, kdyby bylo dnes jaro, bylo by to pro nás jednodušší.

Je to časově velký stres? Jak výcvik vypadá?

Stres je to obrovský. Výcviky probíhají od rána do večera. Je to zatěžující pro personál i pro firmu, která k nám musela dopravit vrtulník a personál. Nejsou to tři týdny, jsou před námi vánoční svátky, reálně tedy máme dva týdny. To je opravdu velmi stresující. Nicméně mohu říct, že k prvnímu lednu, k půlnoci, budeme připraveni začít létat na nových vrtulnících.

Byla zpochybněna kvalita vrtulníků (Augusta 109 K2), konkurent v tendru, který se obrátil na ÚHOS, poukázal na poruchovost..

K poruchovosti se vyjádřit nemohu. Nemám žádné další informace, než z médií. Firma se však zaručila, že stroje jsou v perfektním technickém stavu a splňují veškeré požadavky, jak i ÚHOS sdělil na námitky firmy DSA, která podala stížnost.

Vrtule je hodně nízko

Personál dodají?

Vím, že dva piloti jsou přeškolení piloti na tento typ vrtulníku z Alfy-Helicopter, která k 31. prosinci ukončuje svoji činnost v České republice (doposud zabezpečovala LZS také v Olomouckém kraji). Tam problém nevidím.

Piloti dodaní slovenskou společností se tedy nemusejí seznamovat s regionem, kde budou létat?

Jsou to piloti Alfy, kteří létali tady v Olomouci a místopis velmi dobře znají.

Pokud jde o výbavu vrtulníků? Jak ji hodnotíte?

Řeknu to tak: je to vrtulník mnohem, mnohem starší, než na který jsme byli zvyklí. Firma však vyhrála a musíme respektovat výsledek tendru. Ale neříkám, že bychom nebyli nadšeni, třeba bude možné s vrtulníkem dělat stejné věci jako se strojem, který jsme doteď měli.

Jaké jsou odlišnosti, například ve vnitřním uspořádání?

Je to jiné. Problém je trochu s tím, že hlavní vrtule je velmi nízko. My jsme byli kolikrát zvyklí nakládat nebo předávat pacienta, pokud byl požadavek na hodně rychlý transport, za běžící vrtule. U těchto vrtulníků to nepůjde. Vrtule by mohla poranit tým, který by s pacientem pracoval.

VÍCE: Kraj a GEMO se dohodly: heliport teď zůstane. Létat budou Slováci