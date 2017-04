Novým metrem D se lidé svezou nejspíš už za osm let

Praha - První cestující nastoupí na novou linku podzemní dráhy pravděpodobně v roce 2025. Podle schváleného plánu výstavby se ovšem svezou jen z Pankráce do stanice, vzdálené necelý kilometr.

Jako krajní řešení hodnotil v lednu dopravní podnik možnost, aby v první fázi jezdilo metro D jen z Pankráce do stanice Olbrachtova. Ta je vzdálená necelý kilometr. Pro městskou dopravu má tato varianta nejmenší přínos.

Práce na projektu zabere 30 měsíců

Ve středu však dozorčí rada podniku rozhodla. Krajní možnost se stane realitou. A důvod? Prý hlavně rychlost. „Není nutné čekat na dořešení výkupu pozemků na celé trase metra. Výstavba úseku Pankrác Olbrachtova může odstartovat a pokračovat současně s přípravou dalších úseků," vysvětluje výhodu David Krása, ředitel společnosti Metroprojekt, která analýzu variant vypracovala.

Zvolená verze počítá s tím, že práce na projektu zabere 30 měsíců. Až pak bude možno začít s výstavbou. Ostatní možnosti si žádaly zhruba o rok více. „Pokud půjde vše dobře, mohli bychom ale poprvé kopnout do země už v roce 2019," věří primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Město otestuje vlaky bez řidiče

Jestliže by příprava i stavba šla bez komplikací, vše by pak mělo být hotovo za necelých osm let. „V první fázi pak otestujeme nový systém metra s automatickým provozem," prozradila Krnáčová. Jde o již dříve zvažované a opakovaně zavrhované metro bez řidiče. Kilometrový úsek včetně nových stanic Pankrác a Olbrachtova podle čerstvých odhadů vyjde na 11,9 miliardy korun. Situace však prý může být o něco růžovější.

Praha v únoru podepsala memorandum o spolupráci s vlastníky pozemků v Krči. Pokud se rychle dostaví dohoda s majiteli, může se v první fázi podle informací Pražského deníku protáhnout metro D až do stanice Nové Dvory.

V budoucnu se počítá s prodloužením do stanice Nám. Míru

Namísto jedné by tak vznikly čtyři nové stanice, pokud není započítána Pankrác. Ovšem nenastane-li konsenzus, tak město počítá s tím, že by se druhá fáze výstavby všechny zbylé stanice, začala stavět v roce 2021. Celkem pak má podle nových odhadů metro D stát zhruba 40 miliard korun, což je o 10 miliard méně, než se dříve předpokládalo.

Metro D povede z Pankráce do Depa Písnice. V budoucnu se počítá s prodloužením do stanice Náměstí Míru. Odtud by pak mohla linka dále pokračovat přes Hlavní nádraží a končit pak ve stanici Náměstí Republiky.