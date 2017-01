Novým místopředsedou Poslanecké sněmovny se stal Radek Vondráček

Praha - Novým místopředsedou Poslanecké sněmovny se dnes stal Radek Vondráček. Kandidát hnutí ANO nahradil Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která z dolní komory odešla v souvislosti se svým zvolením středočeskou hejtmankou.

Místopředseda klubu ANO Radek VondráčekFoto: ČTK/Němec Zdeněk

Vondráček dostal v tajné volbě hlasy 106 poslanců ze 170, kteří se výběru zúčastnili. Výsledek oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Třiačtyřicetiletý právník Vondráček je místopředsedou sněmovního klubu ANO. Nyní je členem organizačního a mandátového a imunitního výboru a zastává místopředsednickou funkci v ústavně-právním výboru. Do dolní komory byl zvolen na kandidátce ANO ve Zlínském kraji.

Dalšími místopředsedy Sněmovny jsou Vojtěch Filip (KSČM), Petr Gazdík (STAN, za TOP 09) a Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Za Pokornou Jermanovou nastoupil do Sněmovny náhradník na středočeské kandidátce hnutí ANO František Petrtýl.

Advokát Radek Vondráček je v politice od roku 2013Datum a místo narození: 30. prosince 1973 v Kroměříži

Vzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1998)

Současné funkce: poslanec (od října 2013), místopředseda poslaneckého klubu ANO (od října 2014), místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny (od prosince 2013), místostarosta Kroměříže (od listopadu 2014)

Kariéra: v letech 2000 až 2003 pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři Jana Haláse v Kroměříži, v roce 2003 se stal samostatným advokátem

Působení v politice: do aktivní politiky se zapojil v roce 2013, kdy se stal volebním lídrem ANO ve Zlínském kraji a dostal se do Sněmovny, členem hnutí je od roku 2014; loni kandidoval do zastupitelstva Zlínského kraje na desátém místě kandidátky, skončil jako druhý náhradník

Rodina: ženatý, má dvě děti

Ostatní:

- V poslední době se ve Sněmovně věnoval mimo jiné protikuřáckému zákonu, například navrhoval zrušení povinnosti hostinských nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlevnější alkoholický nápoj o stejném objemu. Vystupoval také proti novele o střetu zájmů, která omezuje podnikání politiků.