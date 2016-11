Novým prezidentem České stomatologické komory je Roman Šmucler

Příbram - Novým prezidentem České stomatologické komory na období 2017 až 2021 se stane lékař a televizní moderátor Roman Šmucler. V druhém kole hlasování jej v sobotu v Plzni těsným rozdílem hlasů zvolili delegáti 66. sněmu komory. Šmucler vystřídá ve funkci Pavla Chrze, který vedl komoru dvě volební období od roku 2008 a znovu už nekandidoval, dnes to po hlasování řekl Šmucler.

Roman Šmucler. Foto: archiv Romana Šmuclera

I přes zvolení nového prezidenta komory, zůstává ve funkce ještě Chrz. Šmucler má před sebou několikaměsíční období, kdy se bude seznamovat s chodem a činností komory.



"Stomatologická komora má velmi inteligentní režim, jsem tak zvaný president-elect, česky bych řekl prezident-učeň. Mám rok na to, abych se seznámil s lidmi, naučil se věci, které neumím, mám šanci se na to připravit, připravit si všechny kroky a učit se od toho, kdo byl přede mnou," řekl Šmucler. Funkce prezidenta se ujme 21. září 2017.

Šmucler řekl, že by se chtěl zasadit o zvýšení prestiže stomatologů. Tvrdí, že stomatologie je podceňována a podpora od státu a zdravotních pojišťoven neodpovídá její roli. "Stomatologům byla v minulých letech sebraná částka, za kterou by se postavilo několik fakultních nemocnic," řekl. Za tyto platby se podle něj kvalitní stomatologické výkony často nedají udělat a proto podle něj mnozí zubaři nepřibírají nové pacienty a problém je i se zajištěním stomatologické péče na venkově.

O post prezidenta komory se ucházelo pět kandidátů. Do druhého kola hlasování se kromě Šmuclera dostal viceprezident komory Robert Houba. Vysledek byl těsný, Šmucler dostal 45 a Houba 43 hlasů.

Sedmačtyřicetiletý soukromý zubní lékař, stomatochirurg Šmucler je mimo jiné také majitelem kliniky laserové a estetické medicíny, zástupcem přednosty Stomatologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, lékařem ve Fakultní nemocnici Plzeň či předsedou Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP.

Roman Šmucler - úspěšný lékař, podnikatel i moderátor

Vizitka Romana Šmuclera (47), který byl zvolen novým prezidentem České stomatologické komory:

- Roman Šmucler se narodil 8. července 1969 v Praze, vyrůstal v Příbrami. V roce 1992 nastoupil po absolutoriu oboru stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dodnes ve funkci vedoucího lékaře Centra fotonické medicíny. Působil nebo působí také jako zástupce přednosty, lékař, pedagog a vědecký pracovník.

- V roce 1996 si založil společnost Asklepion-Lasercentrum Praha, nestání zdravotnické zařízení zaměřené na laserovou a estetickou medicínu, které je podle vlastních údajů největším zařízením svého druhu ve střední Evropě. V roce 2008 získal prostřednictvím Asklepionu většinový podíl v Městské nemocnici Mariánské Lázně, podíl ale později Asklepion odprodal.

- V roce 2010 byl jmenován docentem pro obor stomatologie. Absolvoval odborné stáže po celém světě a je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, kde též pracuje v různých funkcích. Věnuje se také výzkumu v oblasti zubních implantátů a zubní chirurgie. Publikoval přes sto odborných článků a studií.

- V roce 1989 působil v rozhlase, od roku 1991 moderoval Studio Kontakt v České televizi a další programy, například Miss Československa. Na televizi Nova moderoval od roku 1994 pořady Uzel, Proč?, Tabu, Jeden proti 100. Je autorem námětu pořadu Tabu, který se vysílal i v zahraničí. Vystupoval například v programech Zlatá mříž, Miss desetiletí nebo Silvestr. Z televize Nova odešel v roce 2005 a v roce 2008 se stal na půl roku moderátorem pořadu Milionář na televizi Prima. V roce 2013 se vrátil jako moderátor na vlny Českého rozhlasu 2, k moderaci Nočního Mikrofóra, a od podzimu 2013 se podílí v České televizi na přípravě pořadu "Nejchytřejší Čech".

- V roce 2009 se stal lídrem kandidátky strany TOP 09 v Karlovarském kraji pro neuskutečněné říjnové volby do Poslanecké sněmovny ČR. Z čela kandidátky v lednu 2010 odstoupil. "Pro mě je kampaň a pak hlavně nástup do Poslanecké sněmovny časovou zátěží, kterou by asi nebylo možné zvládnout spolu s povinnostmi na univerzitě a v podnikání," zdůvodnil tehdy své rozhodnutí.

- Šmucler je podruhé ženatý. Od roku 1993 byla jeho manželkou Libuše Šmuclerová která je nyní generální ředitelkou mediálního domu Czech News Center. Spolu mají dceru. V roce 2012 se rozvedli. S druhou manželkou Ivou mají syna.