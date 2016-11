Nutriční terapeuti už míří do škol

Plzeň – Šestiletý Jakub trpí celiakií, a proto musí dodržovat bezlepkovou dietu. Ve školní jídelně se ale prvňák nenají, obědy mu dennodenně připravuje jeho matka. Co nevidět by se situace měla zlepšit – město totiž zajistí do plzeňských mateřských a základních škol nutriční terapeuty, kteří se budou podílet na změně jídelníčku.

„Na režim už jsme zvyklí ze školky. Buď Kubíka po vyučování vyzvednu a nají se doma, nebo zůstává ve škole déle a oběd v krabičce mu ohřejí kuchařky," řekla matka Ilona Hlaváčková-Kudrnáčová. V současnosti je na mateřské dovolené, v lednu však nastupuje do zaměstnání. „Doufám, že to půjde skloubit s prací. Případně vždycky uvařím večer předtím. Děti mých známých v Praze chodí do školy, kde je výběr z bezlepkových pokrmů, což jim tedy závidím," uvedla.

Plzeňanka a další rodiče, jejichž děti se kvůli zdravotnímu omezení musejí stravovat dietně, se dočkají vytoužené změny. Některé plzeňské školy budou navštěvovat nutriční terapeuti. Novinku zavede například sportovně zaměřená 31. ZŠ, kam šestiletý Jakub chodí. „Je to dobrá věc. Kromě celiaků potřebují odlišný jídelníček třeba diabetici nebo sportovci. Přibývá také dětí s různými alergiemi," uvedla Jiřina Soukupová, vedoucí školní jídelny, do níž chodí zhruba 800 chlapců a děvčat. Podle náměstkyně primátora pro školství a sociální věci Evy Herinkové dosud chyběly v rozpočtu vzdělávacích zařízení potřebné finance. „Školy si musely peníze na terapeuty shánět samy. Čerpaly třeba z dotací nebo podpůrných programů některých organizací. Nově půjde o bezplatnou nabídku v rámci praxe studentů Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni," řekla Herinková. Smlouva, kterou město uzavře s VOŠ, začne platit už v listopadu. Cílem je, aby aspoň jedna mateřská a jedna základní škola v každém plzeňském obvodě zajistila dietní stravování. Jak bude pomoc ze strany VOŠ vypadat? „Studenti se specializací nutriční terapeut zjistí, co je potřeba změnit v jídelníčku, a pod odborným dohledem sestaví nový. Součástí budou i konzultace o potravinách a recepturách," vysvětlila ředitelka Ivana Křížová.

Autor: Klára Mrázová