O brexitu by Česko mělo začít jednat samostatně, míní Chovanec

Česko by mělo začít jednat s Velkou Británií o otázce tzv. brexitu samostatně. Nemělo by se čekat na to, co udělá EU, protože by to mohlo trvat dlouho. V Otázkách Václava Moravce České televize to dnes uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Ministr vnitra Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Británie chce podle premiérky Theresy Mayové zahájit proces vystoupení z EU letos v březnu. Následovat budou dva roky jednání, během nichž se vytvoří nové vztahy s EU. Podle Chovance by si měla Británie uvědomit, že tam pracuje mnoho občanů ze zemí EU včetně Česka, kteří by měli co nejdřív získat informace a pravidla, jak to bude po vystoupení země z unijních struktur fungovat. Česko by podle Chovance mělo v tomto směru vyvinout samostatnou iniciativu a nečekat na zbytek Evropy. "To bychom se také dočkat nemuseli, nebo by to bylo za dlouho," podotkl Chovanec. Podle ministra zatím není jasné, jestli nakonec bude dohoda s Británií společná nebo samostatná. "My teď musíme hájit zájmy českých občanů," řekl Chovanec. Ministr doufá, že nehrozí zavedení vízové povinnosti. "Británie si nemůže myslet, že pokud omezí vstup Evropanům, že to naopak nebude stejné," uvedl Chovanec. Čtěte také: Tvrdý brexit! Mayová chce úplné oddělení Británie od EU

Autor: ČTK