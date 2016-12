O důchody by se měl starat hlavně stát, míní 54 procent Čechů

Praha - O finanční zajištění důchodců by se měl starat především stát, myslí si 54 procent Čechů. Zhruba desetina lidí se kloní k názoru, že se o své zabezpečení ve stáří mají starat sami občané. Střední cestu mezi státem a jednotlivcem zvolila zhruba třetina lidí. Vyplývá to z průzkumu Centra pro průzkum veřejného mínění (CVVM). Od roku 2010 se názory veřejnosti v této věci zásadně nezměnily.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Průzkum také ukázal, že společnost je rozdělena v pohledu na základní princip důchodového systému. Solidární princip, to znamená, že výše penzí těch, co přispívají více, a těch, co přispívají méně, se příliš neliší, prosazuje přibližně 33 procent dotázaných. S tím, že důchodový systém má být založen na zásluhách každého jednotlivce, respektive výše jeho příspěvku do systému, souhlasí rovněž zhruba třetina respondentů. Srovnatelná část lidí (31 procent) se ve svých názorech pohybuje uprostřed.

Od roku 2012 klesl o devět procentních bodů podíl občanů, kteří odpovědnost za důchodové zabezpečení připisují především státu. Naopak přibylo těch, kdo volí "střední variantu", tedy zdůrazňují jak roli státu, tak občanů samotných.

Podle CVVM jen 16 procent populace pokládá současný důchodový systém za spravedlivý, opačného názoru je 43 procent. Devětatřicet procent Čechů soudí, že současný systém je spravedlivý "tak napůl". Proti listopadu 2015 se o pět procentních bodů zvýšil podíl těch, kteří současný systém označují za spravedlivý.