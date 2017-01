Češi nechtějí dávku na stěhování za prací. Žádá o ni 15 lidí

O nový příspěvek na přestěhování za prací, který činí 50 tisíc korun, požádalo zatím 15 lidí. Jejich žádosti úřady práce nyní vyřizují. Dávku až 3500 korun měsíčně na dojíždění do zaměstnání vyplácejí 738 pracovníkům.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/KEYSTONE/URS JAUDAS

Příspěvek na dojíždění se vyplácí od loňského dubna. Nejdřív ho mohli získat jen dlouhodobě nezaměstnaní v několika krajích. Od listopadu se dávka vydává v celé České republice, zmírnily se i podmínky pro její výplatu. Od listopadu je možné žádat také 50 tisíc korun na přestěhování za prací. Tento příspěvek zatím nikdo nezískal.

O peníze na dojíždění požádalo od dubna do konce loňského roku 1450 lidí. Zhruba třetina z nich byla v Moravskoslezském kraji, téměř stejný podíl pak i v Olomouckém kraji. Třetí v pořadí je Jihomoravský kraj se 171 žadateli. Jen v prosinci dostaly úřady práce 283 žádostí. Dosud uzavřely dohodu s celkem 738 pracovníků. Podpora se vyplácí maximálně 12 měsíců.

Nepřehlédněte: Stát pošle lidem na bydlení o čtvrt miliardy méně

Na dojíždění od deseti do 25 kilometrů může člověk získat měsíčně 1500 korun, na cestu od 25 do 50 kilometrů 2500 korun a na trasu delší než 50 kilometrů 3500 korun. Do vzdálenosti deset kilometrů úřad dávku poskytne jen tehdy, pokud bydliště a místo zaměstnání nespojuje žádná veřejná doprava. Peníze je možné použít na jízdné, nákup pohonných hmot, ubytování i hlídání dětí.

"Úřad přiznal měsíční částku většinou ve výši 1500 korun. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce deset až 25 kilometrů. Jsou mezi nimi lidé různých profesí - administrativní pracovníci, výrobní dělníci, skladníci, prodavači, dispečer, ošetřovatel koní nebo třeba likvidátor," uvedla Beránková.

Příspěvek mohou dostat lidé, kteří přišli o místo při hromadném propouštění, v evidenci úřadu práce jsou přes pět měsíců a v blízkosti bydliště nemohli kvůli kvalifikaci, věku, péči o dítě či zdravotnímu stavu najít zaměstnání. Nové místo musí být na dobu neurčitou nebo aspoň na půl roku.

Stejná pravidla platí i pro udělení 50 tisíc korun na přestěhování za zaměstnáním do místa, které je vzdálené od původního bydliště aspoň 50 kilometrů vzdušnou čarou. Doložit je nutné nejen pracovní smlouvu, ale i smlouvu nájemní či o koupi bytu. Pokud by člověk v nové práci nezůstal ani půl roku, musel by část peněz úřadu vrátit.

Na poskytnutí obou podpor není nárok. Žádosti schvaluje komise. Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky na daních či odvodech. Pokud mu úřad dávku na dojíždění či přestěhování přizná, uzavře s ním písemnou dohodu. U příspěvku na cestu bude pracovník každý měsíc dokládat výplatní list, dávku získá s výdělkem nižším než 1,5násobek průměrné mzdy. Nyní to odpovídá částce 40 500 korun.

Příspěvek na dojíždění není možné poskytnout tehdy, pokud člověk v posledních dvou letech už v dané firmě pracoval, nebo bydlí ve stejné obci, jako je práce. Dávka se nevyplácí na cestu do zaměstnání do zahraničí, výjimkou je jen Moravskoslezský kraj.

Čtěte také: Příspěvků na dojíždění přibude