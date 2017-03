O politiku se zajímá zhruba polovina českých občanů, ukázal průzkum

O politiku se zajímá zhruba polovina českých občanů, více sledují politické dění doma než ve světě nebo v Evropské unii. Druhá polovina v únorovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) uvedla, že je politika nezajímá. Rozhodovat o významných místních otázkách by chtělo osm z deseti lidí, celospolečenské otázky by chtěla řešit polovina. Naproti tomu významné zákony a mezinárodní smlouvy by na politicích nechaly zhruba tři čtvrtiny Čechů. Výsledky průzkumu dnes CVVM poskytlo ČTK.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

Zájem 48 procent lidí o politiku je podle autorů průzkumu za posledních deset let téměř neměnný. O politické dění v Česku se v únoru zajímalo 57 procent lidí, ještě před deseti lety to bylo 64 procent. Zájem o dění ve světě se naopak proti roku 2008 zvýšil ze 40 na letošních 46 procent. Více než před deseti lety čeští občané sledují také dění v EU, letos v únoru takových bylo 39 procent. Zájem o dění v EU mezi lety 2013 až 2016 vzrostl téměř o deset procentních bodů zřejmě v souvislosti s uprchlickou krizí či rozhodnutím Britů o vystoupení z EU a poslední výzkum vyšší míru zájmu jen potvrdil, uvedlo CVVM. Čtěte také: Sobotka: Babiš by měl rychle reagovat na usnesení Sněmovny O významných místních záležitostech by chtělo rozhodovat 83 procent občanů, o významných celospolečenských otázkách 52 procent, ukázal průzkum. Politikům by dalo v rozhodování přednost 73 procent v případě významných zákonů a 82 procent u významných mezinárodních smluv. Zájem o rozhodování o zákonech a smlouvách navíc proti loňsku klesl, chuť řešit významné místní a celospolečenské otázky se v čase mění jen minimálně. CVVM se v průzkumu mezi 6. a 19. únorem dotazovalo 1023 lidí ve věku od 15 let. Nenechte si ujít: Před 75 lety padla legenda druhého odboje Václav Morávek

Autor: ČTK