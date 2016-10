O Senát se snaží šlechtic  i ministr. Kdo uspěje?

Praha /INFOGRAFIKA/- Senátní volby zůstaly minulý víkend v pozadí zájmu občanů i stranických centrál. Je to logické.

Do horní komory se volí většinovým systémem, takže každý, byť partajní vyslanec, jde do klání hlavně sám za sebe. Lidi ve svém volebním obvodě musí přesvědčit o svých nadstandardních kvalitách, stranická značka je druhotná. I tady platí výjimka pro hnutí ANO, jehož nominanty lidé častokrát preferují právě proto, že jsou „od Babiše". Platí to například pro Bohumila Stibala v Berouně, Jana Haška v Kroměříži, Jaroslava Menšíka v Pardubicích, Jana Lipavského ve Vysokém Mýtě, Ladislava Václavce v Bruntále či Pavla Staňka v Brně. Ne že by jmenované osobnosti neměly ve svých oborech dobré jméno, ale kdyby kandidovaly jako nezávislí či za jinou stranu, k postupu do druhého kola by měly dál.

Ani příznivci hnutí ANO ovšem nesedli na lep úplně každé vějičce. Baletní mistr Vlastimil Harapes či mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák, kteří se v politice dosud nijak neangažovali, u lidí propadli. I slavný žokej Josef Váňa postupuje až ze druhého místa.

Naopak profesorka Helena Válková sice jako ministryně spravedlnosti neobstála, ale její odbornou erudici voliči na pražském Jižním Městě ocenili, takže první kolo vyhrála. A podporu jí nyní vyjádřili sociální demokraté, jejichž kandidátka neuspěla. Ačkoliv dozorová legislativní role je pro horní parlamentní komoru nejdůležitější, právníků se o senátní křeslo uchází čím dál méně. Vedle Válkové právnickou profesi zastupují už jen dva úspěšní kandidáti Jan Lipavský a Jan Malý (oba za ANO).

Do finále občané poslali spoustu osvědčených místních tváří, například mnohaletého starostu Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsu, exhejtmana Miloše Vystrčila, současného senátora Jiřího Oberfalzera (všichni ODS).

Želízka ČSSD

Zajímavý je i výčet postupujících mužů a žen z ČSSD. V Praze 6 uspěl profesor Václav Bělohradský. „Byť jeho soupeř má silný náskok, podle mě může zvítězit," řekl Deníku na jeho adresu šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Bělohradský, jehož společně nominovali sociální demokraté a zelení, je přesně tou osobností, na níž by podle Sobotky měli sociální demokraté v budoucnu stavět. Tedy člověk, jenž klade důraz na ochranu životního prostředí a rozvoj kulturní sféry, čímž je schopný oslovit městské voličstvo.

Překvapivě až z druhého stupínku jde do víkendového souboje nejen senátor a lékař Jan Žaloudík, nýbrž i politický matador Zdeněk Škromach, jemuž letní hovory z bazénku evidentně neprospěly. Pozoruhodný bude duel ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se starostou Mladé Vožice Jaroslavem Větrovským (ANO). Makroekonom Mládek se nechal slyšet, že když neuspěje, dá premiérovi funkci k dispozici. Ten ale o podobné gesto nestojí, nechce do vládního týmu zbytečně vrtat, zvláště když Mládek je jeden z mála ministrů schopných odborně oponovat Andreji Babišovi.

Jisté je, že do senátního křesla mu nepomůže ani křepčící Michal David, který ho podpoří koncertem v Táboře, ani Miroslav Kalousek, jenž by proti kandidátovi ANO fandil i ďáblovi. Šéf TOP 09 by možná udělal lépe, kdyby se soustředil na své finalisty. Ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze 6 Jiří Růžička patří k nejúspěšnějším, stejně jako muž s osmi křestními jmény, jimiž se jako šlechtic pyšní – Tomáš Czernin.

Body pro lidovce a Starosty

Tradičně bodovali starostové jako Michael Canov z Chrastavy, který si uměl poradit s hazardem i záplavami, nebo Petr Holeček stojící v čele Kralup nad Vltavou. Výrazní byli zástupci KDU-ČSL, odpůrce změny času Petr Šilar, ornitolog Petr Orel (i za zelené), primář Lumír Kantor, bývalý děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík či exhejtman Stanislav Juránek.

Vůbec nejúspěšnějším postupujícím je Jiří Cieńciała ve Frýdku-Místku, exředitel Třineckých železáren, ministr průmyslu v Rusnokově kabinetu a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Pokud se otevře Senát jemu i Janu Mládkovi, průmyslníci a zastánci technického vzdělávání budou moci jásat.

Ať už senátní druhé kolo dopadne jakkoli, občané v tomto hlasování obstáli už v tom prvním. Nepustili do něj extremisty a xenofoby, ba ani sporné postavy. Zcela propadli antiislamisté Martin Konvička a Petr Hampl, prvoinstančně odsouzená předsedkyně ERÚ Alena Vitásková i exšéf Sazky Aleš Hušák.