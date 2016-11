O vedení asociace krajů se zřejmě utkají Vildumetzová a Zimola

Praha - O předsednickou funkci v Asociaci krajů se zřejmě utkají hejtmani Karlovarského a Jihočeského kraje Jana Vildumetzová (ANO) a Jiří Zimola (ČSSD). Vildumetzovou dnes doporučilo do čela asociace předsednictvo hnutí ANO, Zimola ohlásil zájem o toto místo už dříve. Objevily se ale i myšlenky o pravidelném střídání šéfů asociace. Doposud ji vedl někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD), který v letošních krajských volbách neuspěl.

Jana VildumetzováFoto: archiv Jany Vildumetzové

Hnutí ANO vede po regionálních volbách šest krajů včetně Prahy, ČSSD má pět hejtmanů. Po jednom kraji vedou komunisté, KDU-ČSL a STAN, jejichž hejtmani by tak mohli případný spor ANO a ČSSD o předsednickou funkci rozhodnout. Hnutí ANO poukazuje na to, že předsednickou funkci v asociaci chce pro svou kandidátku jako vítěz krajských voleb.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek se přiklání na stranu ANO. "Výsledky voleb respektuji i v zastoupení krajů. Je to pro občany srozumitelné. Pokud do toho nepřijde nějaká nepředvídatelná událost, podpořím zástupce hnutí ANO," uvedl. Naopak ústecký Oldřich Bubeníček (KSČM) už dřív sdělil, že by podpořil Zimolu.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) podporu pro případné kandidáty dnes komentovat nechtěl. Přišel s myšlenkou, že hejtmani by se mohli střídat v čele asociace po roce místo nynějších dvou let. Podobně se vyjádřil v rozhovoru pro Deník i Zimola, který si dokáže představit i půlroční rotační předsednictví. Oba mluví o odpolitizování asociace.

"Nejhorší by bylo, kdyby měl nově zvolený předseda těsnou nadpoloviční většinu hlasů. Takovým předsedou bych být nechtěl," řekl Zimola. Půta podotkl, že po nynějších volbách neexistuje dominantní strana co do počtu hejtmanů. "Myslím, že by bylo rozumné toho využít k nějakému přenastavení asociace krajů," uvedl. Všichni, kdo by měli ambici ji vést, by se tak mohli podle něho postupně vystřídat. Hnutí ANO ale dává přednost nynějšímu dvouletému funkčnímu období předsedy.

Vedení hnutí ANO dnes potvrdilo jméno, které na nedávné schůzce vybrali a odsouhlasili noví hejtmani za ANO i za účasti pražské primátorky Adriany Krnáčové. Vildumetzová, která byla v minulosti místopředsedkyní Svazu měst a obcí a měla na starosti veřejnou správu jako náměstkyně nynějšího ministra vnitra, už odpoledne uvedla, že by nominaci do čela asociace přijala.