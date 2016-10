O výsledku senátních voleb na Mostecku bude zřejmě rozhodovat soud

Most - Senátorka Alena Dernerová obhájila navzdory rozkolu v hnutí Severočeši.cz svůj mandát na Mostecku. Volby ale mají mít dohru u soudu. Druhé křídlo Severočechů, které se její kandidaturu pokusilo těsně před volbami odvolat, chce výsledek napadnout. Mostecký magistrát nejednal v souladu se zákonem, když požadavek odmítl, Severočeši teď zvažují, zda podají žalobu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, řekl Luboš Pitín z druhého křídla Severočechů.

Soud.Foto: DENÍK/ilustrační foto

"Ať si dělají, co chtějí, já jsem nezávislá za Severočechy, budou to řešit soudy a uvidíme, jak to bude vypadat," řekla v reakci na prohlášení Dernerová. Svůj mandát považuje za silný a jeho zpochybňování je podle ní jen výsledkem osobních antipatií a nesnášenlivosti. Dernerové dalo ve druhém kole hlas 70,81 procenta voličů.

Dernerová se ve druhém kole o křeslo v Senátu utkala s bývalým hokejistou Jiřím Šlégrem, který se jako kandidát ČSSD pokusil vrátit do politiky. Neuspěl. Výsledek pro něj ale nebyl velkým překvapením. "Když jsem viděl ten rozdíl po prvním kole, který byl vysoký, to se samozřejmě těžce dohání. Přesto jsem se snažil bojovat do poslední chvíle, nepodařilo se," řekl Šlégr. Výsledek voleb respektuje a Dernerové přeje hodně úspěchů v její práci.

Senátní volby na Mostecku provázel malý zájem voličů. Ve druhém kole jich přišlo k urnám jen 10,73 procenta, to je nejméně v historii senátních voleb v tomto obvodu. "Lidé jsou naštvaní, že dlouhodobě u nás na Mostecku se o ně politici nezajímají. To si myslím, že je důvod, jsou z toho zklamáni, a proto k těm volbám nejdou, protože mají pocit, že pro ně dlouhá léta nikdo nic nedělá," poznamenal k malé účasti Šlégr.

Podobný názor má i Dernerová: "U nás je to dáno strukturou obyvatel a je to také dáno tím, že lidé jsou znechuceni politikou, znechuceni politiky, protože přijdou, naslibují, zase odejdou a nic se nestalo. Máme tady řadu kauz, které skončily u soudu, táhnou se a pak jsou ti lidé osvobozeni nebo zavřeni pár měsíců a pak jsou propuštěni, což se běžnému člověku nemůže stát. Lidé to teď těm politikům vracejí."

Krajské volby

Ústecký krajský soud zatím neobdržel žádnou stížnost na krajské volby v Ústeckém kraji. V pátek to řekla mluvčí soudu Marcela Trejbalová. Situace se změní nejpozději na začátku příštího týdne. Sérii právních kroků proti odvolání svých kandidátů z krajských voleb chystají Severočeši.cz, řekl poslanec Bronislav Schwarz.

Termín pro podání stížnosti na krajské volby vyprší za týden, v pátek 21. října. „Dosud jsme žádnou stížnost neobdrželi," řekla Trejbalová. Křídlo Severočechů kolem Schwarze a podnikatele Jiřího Zelenky už dříve avizovalo, že bude usilovat o opakování voleb. Důvodem je odvolání všech kandidátů Severočechů, které osm dní před volbami podala místopředsedkyně hnutí Hana Jeníčková. Severočeši se snažili rozhodnutí ještě před volbami zvrátit žalobou na Krajský úřad Ústeckého kraje, krajský soud ji ale zamítl.

Teď část rozštěpeného hnutí chystá sérii právních kroků. Stížnost podá podle Schwarze na začátku příštího týdne. „Zpracováváme stížnost a dokládáme důkazy, proč si myslíme, že by se volby měly opakovat," řekl Schwarz. Severočeši podají i kasační stížnost proti zamítnutí původní žaloby. „V tomto případě budeme muset poslat až poté, co dostaneme písemné odůvodnění soudu. Na to čekáme," doplnil Schwarz.

Hnutí podá žalobu i na ministerstvo vnitra. Podle Schwarze je to kvůli tomu, že v rejstříku politických stran a hnutí, které ministerstvo vede, jsou chyby. Mimo to podají trestní oznámení na úředníky krajského úřadu. „Pro zneužití pravomoci. Doposud nemá 55 kandidátů usnesení o odvolání, proti kterému jsme si do dvou dnů mohli dát stížnost u soudu. To nikdo z nás nedostal. Rozhodnutí nemá ani hnutí. Zmocněnkyně, kterou paní Jeníčková odvolala, naopak stále dostává výsledky voleb. V elektronické i fyzické podobě jako zmocněnec strany," dodal Schwarz.

Nepřehledná situace

U soudu by mohly skončit i senátní volby na Mostecku. Tady žádala Jeníčková odvolání Aleny Dernerové. Mostecký magistrát ale k její žádosti nepřihlédl a Dernerová v prvním kole voleb zvítězila. Luboš Pitín z druhého křídla Severočechů řekl, že stížnost podají v případě, že Dernerová obhájí senátorský mandát. „Pokud by zvítězil Jiří Šlégr, už bychom to dál neřešili," řekl Pitín.

Situace uvnitř třetího nejsilnějšího krajského hnutí je nepřehledná. Severočeši se v roce 2013 rozdělili na dva tábory, jeden blízký Jeníčkové a bývalému předsedovi Františku Rybovi a druhý zastoupený Schwarzem a podnikatelem Jiřím Zelenkou. Zelenkovi lidé uspořádali v únoru 2014 valnou hromadu, na které odvolali z vedení přívržence rivalů. Soud letos pravomocně rozhodl, že valná hromada proběhla v rozporu se stanovami a zákonem a označil ji, stejně jako všechny navazující kroky za neplatné. Mostecký soud minulý týden rozsudek formálně doplnil i o bod, že neplatné bylo i zvolení Zelenky prvním místopředsedou.

V krajských volbách v roce 2012 získali Severočeši v pětapadesáti­členném zastupitelstvu devět mandátů a byli třetí nejsilnější stranou. Po odchodu jednoho člena zůstal osmičlenný klub.