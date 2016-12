O vzdělávání sester poslanci na nynější schůzi jednat nebudou

Praha - Sněmovna se nebude na nynější schůzi zabývat změnami ve vzdělávání zdravotních sester. Druhé čtení vládní předlohy bylo původně plánováno na příští úterý, dolní komora ji na návrh předsedy poslanců ČSSD Romana Sklenáka z programu vyřadila. Stejně naložila s novelou o specifických zdravotních službách, jež by mimo jiné snížila hranici věku pacienta, u něhož by bylo možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci.

Poslanci ve Sněmovně. Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Zdravotní sestry by podle novely nepotřebovaly vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Sklenák stažení z programu prosadil, ač zdravotnický výbor doporučil předlohu s některými úpravami schválit. Podle serveru Aktuálně.cz ho o to požádal nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD).

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová řekla, že ministr chtěl novelu přesunout na lednovou schůzi, aby o ní mohl sám diskutovat s poslanci. Vedení resortu se ujal ve středu.

Ludvíkův předchůdce Svatopluk Němeček (ČSSD) si od změn sliboval stabilizaci a zkvalitnění systému kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. K cílům novely patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.

Změna ve vzdělávání měla nastat podle návrhu od září příštího roku. Týkala by se zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 měl nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Předloha o specifických zdravotních službách upravuje vedle kastrací také postupy při vydávání lékařských posudků, měly by být jednodušší. Norma reaguje podle zdůvodnění na evropské předpisy, zdravotnický výbor ji podpořil beze změn.