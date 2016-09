O zvýšení minimální mzdy bude vláda rozhodovat 5. října

New York, Praha - Šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček se stane novým českým velvyslancem v USA. Při návštěvě krajanského domu v New Yorku to dnes oznámil prezident Miloš Zeman. Do funkce, ve které nahradí Petra Gandaloviče, by měl Kmoníček nastoupit v březnu. Prezident řekl, že jeho pověřovací listiny již podepsal. České ministerstvo zahraničí nechce věc komentovat s tím, že Kmoníček dosud nemá takzvané agrément, tedy schválení od americké vlády.