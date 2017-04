O5 & Radeček: Facebook nám bojkotuje klip kvůli kůži

O5 & Radeček vydali nový klip k písni Budu rád. Celý květen pokračují v turné po českých střechách: Brno 17., Šumperk 18., Zábřeh 21., Zlín 23., Hradec Králové 24., Praha 25., Přerov 26. a zakončí ho 8. června v Liberci. Odpovídali bratři Ondřej a Tomáš Polákovi.

Vaše Turné na střechách není novinkou, jde vlastně o pokračování loňského projektu. Přesto se zeptám, inspirovali jste se například slavným posledním koncertem Beatles?

T: Určitě je tam inspirace velkými kapelami. Nejenom Beatles, ale i třeba U2 hráli na střeše. Vyzkoušeli jsme to již před mnoha lety na střeše divadla u nás v Šumperku. Mělo to úspěch a atmosféru, tak jsme to několikrát zopakovali. Po deseti letech plánů u piva jsme se rozhodli splnit si sen a uspořádat celé turné i po jiných městech.

Není takové hraní technicky náročné?

O: Loni jsme to dělali hodně punkově. Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Pikantní je, že všichni trpíme závratěmi. První koncert mimo domovinu byl v Olomouci na výškové budově, kde téměř chybělo zábradlí. V noci se mi pak zdálo, že padám z té střechy dolů.

Co se týče techniky, tak například v Jeseníku nás i publikum musela na střechu vyvézt stavařská plošina. Když chtěl někdo na záchod, tak to musel vydržet, nebo se přerušil koncert, protože ta plošina dost vrčela…

Nedávno jste zveřejnili zbrusu nový videoklip Budu rád. Pobavilo mě, že vám ho Facebook vyhodnocuje jako nevhodný.

O: Facebook nám permanentně blokuje náš klip, protože je v něm vidět až moc lidské kůže. Samozřejmě se tomu smějeme, protože si myslíme, že lidská kůže není škaredá nebo sexistická. Jen se člověk musí podivit nad tím, jak je doba překorektní.

Vystupuje v něm nejen nahá dívka, ale i frontman.

T: Přesně tak. Není tam jen tak ledajaká nahá kůže. Je to moje kůže. Možná má Facebook pravdu a je fakt škaredá. (smích)



O: Zajímavé je, že i když jsme známí spíše díky baladickým písním, tak vyloženě romantický klip jsme natočili až teď poprvé po 20 letech. Domnívali jsme se, že je to sázka na jistotu. Nic kontroverzního. Ale nakonec je to jinak.

Takže máte s klipem ještě nějaké další trable?

O: Ano, brácha – zpěvák nemá od té doby doma teplou večeři. Na tři dny ho manželka vyhodila z domu, protože natočil milostné scény, což u něho doma nesli velice těžce. My ostatní jsme si mysleli, že je běžný postup, že zpěvák natočí klip s nějakou holkou.

T: Zbytek kapely se směje. Facebook neodmítá jejich kůži a manželky jim vaří.

Vy obecně hodně pracujete se sociálními sítěmi. Třeba online vysílání ze soustředění…

O: Začalo to vlastně omylem, když jsme místo vložit fotku na soustředění zmáčkli Spustit živé vysílání… Samotné nás překvapilo, jak velký potenciál to má. V kapele se vždycky sázíme, co bude mít jakou sledovanost, a to živé vysílání lidi opravdu baví a má to mnohonásobnou pozornost.

Videoklipy jsou pro vás dost zásadní, že?

O: Ano. Vlastně jediný, na který jsme se trošku vykašlali, byl k písni Vloupám se. „Stejně to pak nikdo nikde nepustí. Nikoho to nezajímá!" říkali jsme si. Opak byl pravdou, vidělo ho už 7 miliónů lidí. Natočili jsme obyčejný klip, jak chodíme po lese a po Vyšehradě. Nakonec už jen zpěvák, kapele se nechtělo. Ještě si na sebe vzal debilní svetr, ve kterém vypadal jako nafukovací balón.

T: Vidíš, a v Budu rád jsem si ho nevzal, a jak to dopadlo. (Smích). Jinak naše videoklipy ani nejsou naše zásluha, jen jsme měli štěstí na šikovné lidi.

Je vaše tvorba k dispozici ke stažení?

T: Ano, přijde nám lepší dát fanouškům k dispozici vše, co vytvoříme, v dobré kvalitě zdarma ke stažení, než aby to stahovali někde nelegálně nekvalitně zkomprimované. Nicméně pořád věříme, že kdo nás chce podpořit, koupí si nás přes iTunes nebo na CD.

Jdete teď spíše cestou singlů. Přemýšlíte o vydání desky?

T: Máme složených docela dost věcí, takže desku bychom vydat mohli, ale v současné době raději všechnu svou energii vždy dáváme jedné písni.

Rádiových hitů máte víc, přesto si myslím, že jsou u vás zásadní dva. Praha, která vás proslavila, a pak Vloupám se, která je comebackem, ale vzhledem k tomu, co jste říkali o videoklipu, jste to neočekávali.

T: U Prahy ano. Té jsme věřili hodně, ale také to nebyla snadná cesta. Rádiím se to zdálo pomalé, ucajdané. Trvalo to půl roku, než to někdo začal hrát. V případě písně Vloupám se jsme už nevěřili vůbec ničemu. Dokonce jsme chtěli kapelu rozpustit. Řekl jsem, že mě všechno unavuje. Ale vydavatelství Vloupám se věřilo a spustila se velká lavina. Začala to hrát rádia, my jsme zase začali hrát hodně koncertů na velkých festivalech a v dobrých časech… Teď asi tedy musíme zase deset let počkat. (Smích)

Musím se přiznat, že jsem s vámi loni na festivalu v Doksech zpívala duet Zůstaň. Je zábavné, že na pódium zvete lidi z publika… Nebyla by lepší Vloupám se? Málokterá dívka má hlas jako Klára Vytisková.

T: Vybavuji si tu situaci, že dlouho nikdo nechtěl jít a pak jste se nad námi slitovala, jen jsem vás hned nepoznal… Děkujeme. Obecně je těžší dát moji tóninu dohromady s nějakou zpěvačkou. S Klárou to klaplo výborně, má hlubší hlas.

O: Vždy, když chceme nazpívat nějaký duet se zpěvačkou, je to problém. I v případě Vloupám se jsme vyzkoušeli před Márií Čírovou Kristýnu a pak Annu Veselovskou. Nebylo to ono. Až s Márií to sedlo.

T: Máte pravdu, že buď to fanynky bručí dole, nebo strašně piští, protože to vezmou o oktávu výš, a to taky není úplně dobré. Ale když už holky chceme potrápit, tak pořádně.