Oba přežili holocaust, vyznamenán bude jen jeden

Mezi 31 osobnostmi, které měly 28. října na Pražském hradě dostat státní vyznamenání, měli být původně dva muži, kteří přežili holocaust.

Jiří Brady po příletu do Prahy 23. října 2016Foto: DENÍK/Zuzana Macková

Nakonec zůstal jen jeden, i když ani on řád nepřevezme osobně, neboť před třemi roky zemřel. Podle informací Deníku totiž vyznamenání in memoriam obdrží Valtr Komárek, předlistopadový ředitel Prognostického ústavu a místopředseda Čalfovy porevoluční vlády. Komárkovi rodiče zahynuli v koncentračním táboře, on stejnému osudu unikl díky výchově v pěstounské rodině. Naopak Jiří Brady, který přežil Terezín a Osvětim, byl z hradního seznamu vyškrtnut. Podle jeho synovce Daniela Hermana proto, že ministr kultury odmítl prezidentovu podmínku, aby se nesešel s dalajlamou.

Tuto interpretaci však Hrad důrazně popřel. „Pan Brady v seznamu nebyl," uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ještě předtím ale řekl, že výčet vyznamenaných kromě hlavy státu a premiéra, který ho kontrasignuje, nikdo nezná. Bohuslav Sobotka Deníku potvrdil, že v něm minulou středu, kdy ho podepisoval, jméno Jiřího Bradyho nebylo. Fakt ovšem je, že šéf protokolu Jindřich Forejt před třinácti dny poúnorovému emigrantovi Bradymu do Kanady telefonoval, aby mu oznámil, že je mezi nominovanými. „Dělá se to tak každý rok. Lidi, kteří mají obdržet nejvyšší vyznamenání, pan Forejt obchází osobně. Takto byl například v nemocnici za válečným veteránem Jaroslavem Klemešem. Ostatní jsou obeznámeni telefonicky nebo písemně. Je totiž třeba zjistit, zda vyznamenání přijmou, a také jim sdělit, že si mohou na slavnostní ceremoniál přivést dva až pět příbuzných či přátel," prozradil Deníku zdroj detailně obeznámený s průběhem oslavy státního svátku. Bradyho jméno tak muselo ze seznamu vypadnout mezi 12. a 19. říjnem. Daniel Herman se s dalajlamou sešel 18. října.

Syn Valtra Komárka Martin našemu listu neprozradil, zda za svého otce vyznamenání převezme. „Jak víte, kdo bude vyznamenán? Já vždycky myslel, že je to tajné až do poslední chvíle," napsal pouze v SMS. Sám se ocitl v ošemetném postavení. Je totiž členem poslaneckého klubu hnutí ANO, které bude dnes rozhodovat o účasti na hradní slavnosti. Šéf ANO Andrej Babiš se postavil za ministra Hermana, když se sešel s dalajlamou. „Pokud Hrad panu Bradymu vyznamenání slíbil, jeho neudělení by bylo nepřijatelné," řekl ministr financí. Sám se oslav republiky nezúčastní, protože bude s dětmi na podzimních prázdninách.

Svědci Hermanovu verzi nepotvrdili

Hermanova slova o vydírání zatím existují jen ve formě jeho tvrzení. Dva svědci, kteří měli Zemanovo varování slyšet, Hermanovu verzi nepotvrdili. Konkrétně šlo o ministry dopravy Dana Ťoka (ANO) a průmyslu Jana Mládka (ČSSD), kteří byli u jejich rozhovoru na velvyslanectví SR. „Na slovenské ambasádě jsem byl, pánové Miloš Zeman a Daniel Herman spolu mluvili. Debatu na téma Brady jsem neslyšel," sdělil Deníku Mládek. Podle svých slov ho ani nenapadlo, že právě on by měl být Hermanovým svědkem. I ministr Ťok popřel, že by slyšel slova o dalajlamovi a vyznamenání pro Bradyho.

Mezitím se spustila lavina návrhů, kdo všechno by mohl Jiřího Bradyho, který přiletěl v neděli do Česka, dekorovat. Ačkoli premiér Sobotka v souladu s předsedou sněmovny Janem Hamáčkem soudí, že nejlepším řešením by bylo, kdyby prezident státní vyznamenání Bradymu udělil, tato varianta už je passé. Jiří Brady včera sdělil, že ve světle posledních událostí by ho převzít odmítl. Zato rád přijme ocenění Univerzity Františka Palackého v Olomouci. Dostane i symbolický klíč od hlavního města Prahy.

Zatím není známo, kdo všechno z rukou prezidenta Zemana řády reálně převezme. Na pódiu jistě nebude chybět zpěvák a bývalý lídr zemanovců v Královéhradeckém kraji Daniel Hůlka, který prozradil v předstihu, že medaili dostane. Mezi oceněnými by mohl být i ředitel jihočeského Budvaru Jiří Boček, který je ale nemocný, takže jeho osobní přítomnost jistá není.

„Vzdorooslava" státního svátku se odehraje na Staroměstském náměstí. Tam ji svolal místopředseda sněmovny Petr Gazdík (STAN). Dorazí i ministr zemědělství Marian Jurečka, bývalý šéf Senátu Petr Pithart (oba KDU-ČSL), šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a pravděpodobný prezidentský kandidát Michal Horáček. Objeví se též někteří rektoři vysokých škol, kteří odmítli přijít na Pražský hrad. Hlavním hostem zde má být právě Jiří Brady.