Obalová asociace: Dopad zpoplatnění plastových tašek bude minimální

Praha - Dopad povinného zpoplatnění lehkých plastových tašek na české výrobce obalů bude minimální, řekl ředitel České obalové asociace SYBA Vlado Volek. Podle vládní novely zákona o obalech, která navazuje na předpisy Evropské unie, by nařízení mělo platit od roku 2018. Podle Volka novela přinese jen zvýšené administrativní náklady pro některé obchodní řetězce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

"Pokládám to za okrajový problém, který se českých výrobců zásadně nedotkne. Snad pouze těch, kteří mají výrobu úzce zaměřenou na výrobu plastových tašek. Ale těch je minimum," uvedl Volek. Novelu, kterou Sněmovna ve středu posunula do dalšího kola projednávání, považuje za typickou ukázku "tvůrčí legislativy Bruselu".

Podle novely budou všichni obchodníci povinně zpoplatňovat lehké plastové tašky, které se už nyní ve velkých obchodních řetězcích většinou prodávají. Jde o plastové tašky o síle stěny od 15 do 50 mikronů, tedy ty nejčastěji vydávané v obchodech. Cena tašky by nebyla zákonem stanovena, obchodníci by si ji určili sami. Bezplatné by měly zůstat jen tenké sáčky například na pečivo.

"Těchto plastových tašek se už zdarma prodává stejně velice málo. Třeba v prodejnách oděvů ano. Ale myslím, že čeští výrobci jsou na podobné problémy zvyklí a flexibilně se přizpůsobí. Není problém, aby ty tašky měly stěnu 60 mikronů nebo byly z papíru. Česká ulička se najde," doplnil Volek.

Administrativní náklady

Novela podle něj může způsobit administrativní náklady obchodním řetězcům prodávajícím výrobky pro kutily. V nich si zákazník dává nejrůznější materiál, jako matky, šroubky nebo hmoždinky, do plastových sáčků a cena se počítá podle hmotnosti. "Problém není cenový, že ty sáčky budou muset prodávat. Oni za ně mohou účtovat třeba pět haléřů. Problém je v tom, že obchodní řetězce budou muset každý sáček zvlášť účtovat. Takže jako vedlejší produkt zase nárůst administrativy. Připadá mi to všechno spíš legrační. Typický bruselský folklór. Místo aby se řešily zásadní věci," dodal Volek.

Novela má zavést i povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Návrh také stanovuje nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu do roku 2020. Recyklace by se měla zvýšit ze 60 procent na 70 procent, celkově by mělo využít 80 procent obalů. Novela by také měla upravit povinnost obchodníků nabízet nápoje ve vratných skleněných obalech.