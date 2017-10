Obavy se nenaplnily. Protikuřácký zákon hospody nezruinoval. I díky zahrádkám

/INFOGRAFIKA/ Chodí k nám méně lidí a je to vidět i na našich příjmech, hlásí některé tuzemské restaurace čtyři měsíce od zavedení přísného protikuřáckého zákona. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka ale situace není zdaleka tak černá.

„Že to bude mít dopad na venkovské restaurace, to je víc než jasné. Běžnou restauraci to ale nemůže poškodit,“ řekl Stárek Deníku. Řada z nich totiž byla nekuřáckých již dříve.

I z průzkumu regionálních redakcí Deníku mezi 764 hospodami vyplývá, že hosté ubyli 44 procentům z nich a 43 procentům poklesly tržby. Zbytek hlásí setrvalý stav nebo mírný nárůst.

Ale jak majitelé mnohých z nich říkají, to nejtěžší teprve přijde. Doposud kuřáci obsazovali alespoň předzahrádky, jejich sezona ale začátkem října skončila.

Situace je podobná ve všech regionech. Vymyká se jen Praha a částečně Karlovy Vary. Více než čtvrtině pražských restauratérů dokonce hosté přibyli. Nicméně zde už dříve byl počet nekuřáckých podniků ve srovnání s jinými městy nadstandardní.

„Přes letní sezonu se to neprojevilo zdaleka tak, jako to bude přes zimu po zavření zahrádek,“ obává se prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Jednoznačně říci, jak zákaz kouření ovlivnil snížení tržeb restaurací, podle ní nelze. Život jim nově ztěžuje řada dalších regulací včetně EET. Hoteliéři proto volají po novelizaci zákona. Dosavadní bojovník za právo kouřit v restauracích, poslanec ODS Marek Benda, slibuje, že za ni bude v případě opětovného zvolení do sněmovny bojovat.

