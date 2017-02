Občanské průkazy s kontaktním čipem? Návrat do jeskyně!

Odborník, který se pokouší technologickým ignorantům vysvětlit podstatu informačních technologií, je vždycky tak trochu zoufalý. Právě v takovém rozpoložení se v pátek ocitl bývalý šéf společnosti Microsoft ČR a poslanec Ivan Pilný (ANO), když se snažil ve sněmovně odvrátit schválení vládního návrhu, který zavádí elektronické občanské průkazy.

„Chtěl bych se zeptat přítomného pana ministra a těch, kteří chtějí hlasovat pro zákon - jak mám k těmto zařízením tu čtečku připojit?" uchýlil se Pilný k edukativní názornosti a zdvihl ruce nad řečnický pult. V pravačce držel tablet, v levé ruce mobilní telefon. „Nepřipojím ji nijak. Takový konektor neexistuje!" sdělil poslancům.

Podle Pilného chce vláda zbytečně vyhodit stovky milionů korun za technologii z minulého století. Pilný nechápe, proč by zrovna Češi, kteří jsou po Austrálii druzí na světě v masivním rozšíření bezkontaktních plateb, měli mít ve svých průkazech čip, k jehož použití potřebují čtečku. „Čtečku k telefonu, tabletu nebo počítači prostě bez redukce nepřipojíte. Všechny firmy, které taková zařízení vyrábějí, se z nich pokoušejí tuto zastaralou technologii dostat pryč," varoval Pilný, který prosazuje, aby elektronické občanské průkazy byly vybaveny bezkontaktními čipy.

Počítačový expert Patrik Zandl však namítá, že kritika vládního návrhu nemusí být oprávněná a vláda mohla zvolit těžkopádnější technologii záměrně. „Kontaktní čip zastaralý není. Je to prostě jiná technologie. Rozdíl je hlavně v zabezpečení. Skandál s biometrickými pasy ukázal, že lze z bezkontaktních čipů údaje nějak zachytit a načíst. To může být jeden z důvodů, proč vláda tento typ čipu zamítla," říká Zandl. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) Zandlovu domněnku potvrzuje. "Technologie je konzervativní proto, aby stát mohl zajistit bezpečnost přenosů dat," tvrdí ministr a dodává, že by po zavedení bezkontaktního čipu hrozilo zneužívání identity lidí.

Ivan Pilný se domnívá, že Chovancův názor vychází z neznalosti technologií. Čtečku je třeba připojit přes konektor USB, kterého se technologické firmy zbavují mimo jiné právě z bezpečnostních důvodů. „Nemohu souhlasit s tím, že když přes prastarý nechráněný vstup USB k počítači připojím čtečku, tak je to bezpečnější. USB port není nijak chráněný. V Microsoftu jsme k němu nesměli připojit vůbec nic. Pro systém je to obrovské nebezpečí. Vezmete flešku, strčíte ji do portu a co se stane? Nějaký červ, kterých je v počítačích plno, tu flešku olízne. A vzápětí si obsah vašeho počítače vytiskne někdo v Somálsku. Když tu samou flešku strčíte do počítače podruhé, tak červ vaše údaje pošle už ne do jednoho, ale do stovky dalších počítačů," vysvětluje Pilný. Podle něj naopak vyšší stupeň zabezpečení nabízejí bezkontaktní čipy.

Vládní návrh zákona předpokládá, že elektronické občanské průkazy lidem umožní přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadu. Sněmovna v pátek kvůli kritice návrh neschválila a vrátila jeho projednání zpátky do druhého čtení. „Myslel jsem, že se mnou bude sněmovna za deset minut hotová. Počet lidí, kteří začínají chápat podstatu problému, se ale zvětšuje. Velmi mě to potěšilo. Pokud bude na občance bezkontaktní čip, je to krok dopředu. Pokud nám ale vláda vnutí čtečku, bude to krok zpátky do jeskyně," uzavírá Pilný.

