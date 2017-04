Obce by mohly dostat peníze za majetek ve vojenských újezdech

Obce, které měly majetek ve vojenských újezdech, by si mohly finančně polepšit. Skupina poslanců navrhla, aby za něj ministerstvo obrany vyplatilo obcím v souvislosti s nedávným zmenšením některých újezdů a zrušením vojenského prostoru v Brdech peněžitou náhradu. Stát na ně tento majetek nemohl v minulosti ze zákona převést.

Původní vojenský újezd na Českolipsku čekají v příštím dvacetiletí změny. Foto: Svatopluk Dvořák

Novela o převodu některých věcí ze státu na obce by měla podle předkladatelů z řad ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a SPD napravit existující nerovnost. "Návrh zákona napravuje nerovnost, kdy podle zákona nemohlo přejít na obce vlastnictví nemovitých věcí, které se nacházely na v té době existujících vojenských újezdech, přitom v současné době se již na území vojenského újezdu v důsledku jeho zrušení či zmenšení nenachází," stojí v návrhu.

Hodnotu majetku odhadují autoři předlohy řádově na stamiliony korun. "Obdobně byly poskytnuty odpovídající peněžní náhrady subjektům, kterým nemohl být vydán některý majetek podle restitučních předpisů," napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Obce by musely požádat ministerstvo o náhradu ve lhůtě půldruhého roku od účinnosti zákona, jinak by nárok zanikl. Ministerstvo by ji muselo vyplatit do tří let od podání žádosti. Vojenský újezd Brdy zanikl s rokem 2015. Zmenšila se také čtveřice dalších újezdů, a to Boletice, Březina, Hradiště a Libavá.

Poslaneckou předlohu nejprve posoudí vláda. Autoři navrhují, aby ji pak Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Je ale otázkou, zda ji zákonodárci stihnou projednat do konce volebního období.