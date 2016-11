Obce chtějí vyšší podíl na vybrané DPH, premiér to neslíbil

Praha - Vláda by podle předsedy Svazu měst a obcí (SMO) Františka Lukla měla pomoci obcím zvýšením jejich podílu na příjmech z daně z přidané hodnoty. Měl by se zvýšit z 21,4 procenta v příštím roce na 23,58 procenta v roce 2018. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ani ministr financí Andrej Babiš (ANO) to dnes na finanční konferenci SMO neslíbili. Poukázali na to, že obce si podle nich už polepšily díky lepšímu výběru daní.

Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.Foto: ČTK/Ožana Jaroslav

"Ten růst daňových příjmů se promítá i do průběžných příjmů obcí a měst," uvedl Sobotka. Obce by podle predikce ministerstva financí měly letos získat z daní 171,5 miliardy korun, loni to bylo 159,2 miliardy Kč. Příští rok mají obce takto získat 180,5 miliardy korun, o devět miliard Kč více než letos. Jen z DPH by měly získat 79,3 miliardy Kč (o 6,9 miliardy Kč více než letos). Babiš poukázal na to, že hospodaření obcí loni skončilo s přebytkem 21,8 miliardy korun, letos na konci září měly přebytek o 20 miliard vyšší. "Vy to musíte vidět, že máte větší příjem. Jen do konce srpna obce a města měly o dest miliard navíc," řekl starostům ministr. Premiér poukázal také na to, že se obcím má od příštího roku zvyšovat příspěvek na administrativu, kterou dělají pro stát. "Počítá se s tím, že minimálně ty tři roky po sobě by se příspěvek na výkon státní správy měl zvyšovat o pět procent," řekl premiér. Příspěvek se má pro příští rok podle ministerstva financí zvýšit ze 7,5 miliardy na 8,17 miliardy korun, nad rámec valorizace byl navýšen o 350 milionů korun. Předseda vlády rovněž zdůraznil, že stát chce obcím tak jako v minulých dvou letech pomoci s opravami místních silnic 2. a 3. třídy. "Pokud ve fondu dopravy nebudou včas utraceny finanční prostředky, chce je vláda použít na navýšení peněz pro dvojky a trojky," slíbil Sobotka. Vláda by se tím podle něj měla zabývat do února příštího roku. Mezi témata konference patřila rovněž elektronická evidence tržeb. kterou Babiš hájil jako nástroj proti šedé ekonomice. "Obcím se nelíbí hranice příjmů z drobné vedlejší činnosti ve výši 175.000 korun, od které mají místní spolky vést EET," uvedl výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Obce podle něj chtějí částku zvýšit nebo ji změnit za obrat, jinak se obávají toho, že spolky, jako jsou hasiči či myslivci, přestanou kvůli administrativě pořádat plesy, zábavy, akce pro děti či seniory.

Autor: ČTK