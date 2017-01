Bojím se svého dítěte. Oběti domácího násilí častěji vyhledávají pomoc

Jižní Morava /ROZHOVOR UVNITŘ/ – Své ženě nadával a napadal ji i před dvěma malými dětmi. Když už týrání nemohla vydržet a rozhodla se odejít, zeptal se jí šestatřicetiletý muž z Hodonínska, jestli s ním bude mít ještě poslední sex. „Když odmítla, tak si jej chtěl vynutit a na manželku se vrhl," přiblížil případ domácího násilí, o kterém již Deník Rovnost informoval, policejní mluvčí Zámečník. Napadené se podařilo ubránit a zavolat policii. „Muže jsme zadrželi a eskortovali do policejní cely. Vykázali jsme ho ze společného obydlí," dodal mluvčí. Na jižní Moravě stále víc takových obětí vyhledává pomoc.

Násilník byl letos už druhý na Hodonínsku, kterého policisté donutili opustit obydlí, aby už neubližoval svým blízkým. Loni tak zakročili proti osmnácti útočníkům, což je druhý nejvyšší počet v kraji po Brnu. „Neznamená to, že by u nás bylo mnohem víc případů domácího násilí než jinde. Jde o to, že jsme velmi důslední, vyškolení a nepodceníme žádnou indicii svědčící o tomto skrytém problému,“ odůvodnil Zámečník.



Na Břeclavsku podobný osud postihl loni jedenáct agresorů, letos zatím žádného. „Manžel pravidelně napadal svoji ženu, týral ji nejen psychicky. Ponižoval ji tak, že ji oslovoval vulgárními výrazy. Fyzicky ji několikrát napadal, a dokonce ji i škrtil,” přiblížila poslední případ, kdy museli násilníka vykázat ze společné domácnosti, břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Obětem v podobných situacích nabídnou policisté na Hodonínsku a Břeclavsku kontakty na organizace, jako jsou Spondea či Bílý kruh bezpečí. „Dřív u nás domácí násilí nikdo neřešil. Pak jsme rozšířili krizovou pomoc pro děti a jejich rodiny, kterou vyhledávalo stále víc obětí, poté jsme od roku 2014 péči rozšířili o specializovanou službu Spondey a lidé jsou s ní velice spokojení,“ zhodnotila vedoucí hodonínského odboru sociálních věcí Michaela Klepáčová. Ve Znojmě lidem ohroženým domácím násilím nabízí psychoterapeutickou pomoc charitní služba Tereza.



Útočník se může za domácí násilí dostat nejen na půl roku mimo domov, ale dokonce i na několik let do vězení. „S problematikou domácího násilí mohou totiž souviset i trestné činy, jako jsou těžké ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání nebo znásilnění,“ upozornil policejní mluvčí.



Ve vazební věznici tak skončil například čtyřiatřicetiletý muž ze Znojemska, který vydíral a týral svou partnerku. Napadání musela snášet nejméně pět let. „Chytal ji za ruce, třásl s ní, napadal ji fackami a údery pěstí do těla i do hlavy. Kopal ji po celém těle a skopal ji z postele tak, že si zlomila ruku,“ popsala domácí teror mluvčí znojemských policistů Lenka Drahokoupilová.



Násilník vyhrožoval ženě zabitím a jeho brutalita se stupňovala. Týraná žena se začátkem letošního roku odhodlala odejít a vše oznámila na policii.

Přibývá násilí dětí na starších rodičích, říká odbornice

Hodonín /ROZHOVOR/ – Sociální pracovnice Petra Koláčková z obecně prospěšné společnosti Spondea vede intervenční centrum na pomoc obětem domácího násilí. „Máme v kraji šest set nových klientů ročně," upozorňuje Koláčková.

Kde mohou oběti domácího násilí požádat o pomoc?

Sídlíme v Brně, ale dvakrát měsíčně po domluvě s klienty můžeme dojíždět do Hodonína ke konzultacím. Podobné je to i v Břeclavi, tam nemáme přesně dané dny pro poradnu. Na Znojemsku zajíždíme do Moravského Krumlova, kde kolegyně každou lichou středu zajišťuje poradenství dětem.

Co má podle vás nejprve udělat oběť domácího násilí?

Je důležité, aby se obrátila třeba i anonymně na nějakou organizaci, která pomoc poskytuje, a to opravdu co nejdřív. Získá tak přehled o možnostech, jak řešit krizovou situaci, když nastane.

Jak pomůžete právě vy?

Oběti mohou využít psychologickou péči, za kterou by měl ohrožený člověk dojíždět, aby byla intenzivnější. Nebo jim poskytujeme sociálněprávní poradenství, což se může týkat například rozvodů, svěření dětí do péče a dalších vztahů v domácnosti.

S jakými formami týrání a násilí se nejčastěji setkáváte?

Se všemi, psychickým, fyzickým, ekonomickým či sociální izolací. Vyskytují se většinou kombinovaně.

Policie pomáhá obětem i vykázáním násilníka z domácnosti. Jak je to důležité?

Policie informace o vykázání posílá příslušnému intervenčnímu centru. My pak ohroženého člověka kontaktujeme a nabízíme mu spolupráci. Výhoda je v tom, že ohrožená osoba má deset dnů na to, aby si rozmyslela, jak chce situaci řešit, a dozvídá se o organizacích, na které se může obrátit.

Lze vykázání prodloužit?

Pokud o to má dotyčný člověk zájem, tak mu pomůžeme sepsat návrh, který pak podá soudu. Vykázání se totiž může prodloužit o třicet dnů a pak až na půl roku.

Jak se domácí násilí v posledních letech mění?

Přibývá mezigeneračního násilí. Například dětí vůči jejich starým rodičům. Začínají se nám tak ozývat i starší generace.

