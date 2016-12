Obhájci zpochybňují práci policie v případu dotací ROP Severozápad

Karlovarský kraj - Ze zatýkání a výslechů v souvislosti s dotacemi Regionálního operačního programu ROP Severozápad, z poškozování Evropské unie a dalších trestných činů jsou v šoku nejen samotní obvinění, ale i jejich obhájci. Například Jiří Schüller, advokát starosty Chebu Petra Navrátila, se nemůže ubránit dojmu, že příprava celé akce ze strany orgánů činných v trestním řízení byla řešena v určitém zmatku.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Výslechy se podle něj prováděly v časovém presu, se zpožděním a musely být dokončeny během několika dnů.

„Nemohu se ubránit dojmu, že úkony byly řazeny tak, aby byla ztížena obhajoba obviněných. Na dvou místech zároveň být nemohu. Navíc se řeší případy z roku 2006 až sedm, tak co vede orgány činné v trestním řízení teď vše vyřešit?" dumá nad postupem policie obhájce.

Podivné podle něj je i to, že policie měla připraveno jednadvacet návrhů na vazbu, většina obviněných byla ale propuštěna a vyšetřováni budou na svobodě. „Nebyl ani jeden důvod omezovat osobní svobodu mého klienta vazbou," konstatoval obhájce. A dodal, že se přidá k návrhu obhajoby, aby duševní stav Petra Kušnierze prozkoumali znalci. Podle advokátka Jiřího Schüllera jeho výslech policie nezvládla a všechna obvinění jsou postavena na jeho výpovědi, tedy na výpovědi jednoho člověka, tedy Petra Kušnierze, bývalého ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (viz box).

Policisté už po výslechu propustili také obviněného Jakuba Pánika, bývalého krajského náměstka a současného krajského zastupitele. Ani on se k případu nemohl vyjádřit, protože je vázán mlčenlivostí. I on se ale domnívá, že celá kauza se rozjela na základě údajného svědectví Petra Kušnierze, kterému se nechce do vězení.

A k obviněným z Karlovarského kraje přibyla i další jména. Na seznamu nyní figurují i Zdeněk Šnajdr, Otakar Skala, zastupitel Františkových Lázní, a Kamil Řezníček, ředitel úřadu práce.

ŠKODY JSOU VYSOKÉ

Policie vyčíslila škodu v kauze Regionálního operačního programu Severozápad na 13,9 miliardy korun. ČTK to řekl advokát podnikatele Daniela Ježka Michael Kis. Ježek je jediný z 24 obviněných, který je stíhán vazebně. Vinu odmítá. ROP Severozápad podpořil během svého působení více než 500 projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji částkou 19,4 miliardy korun.

Za mimořádně vysokou označil škodu i soudce ústeckého okresního soudu Martin Majchrák, který poslal Ježka do vazby z obav, že by mohl ovlivňovat svědky. Vyšetřování se týká už prvopočátků operačního programu, který reálně začal rozdělovat dotace v roce 2008.

„Policejní orgán údajnou škodu vyčíslil na 13,9 miliardy korun," řekl Kis. Ježek, který byl vlivným členem ODS v Ústeckém kraji, vinu odmítá. Mimořádně vysokou škodu potvrdil i Majchrák. „Trestnou činnost s takovouto výší škody, se domnívám, zdejší okresní soud ve vazebním zasedání ještě neřešil. Byť se přiznám, že neznám výši škody, která byla kladena za vinu doktoru (Davidu) Rathovi, který byl vzat do vazby také rozhodnutím soudce zdejšího soudu," řekl Majchrák.

Soud poslal Ježka do vazby kvůli obavám z ovlivňování svědků. Státní zástupce žádal vazbu i kvůli obavám z útěku, s tím se ale soud neztotožnil. Podle Majchráka chce policie a státní zástupce vyslechnout mnoho svědků.

„Vyjmenovali přes 120 lidí, kteří budou vyslýcháni v pozici svědka. Pan obviněný značnou část těch osob zná, má k nim jisté vazby," doplnil Majchrák.

Podle informací, které získala ČTK od advokátů některých obviněných, se vyšetřování týká už prvopočátků ROP Severozápad a pokračuje do doby, kdy se změnil systém financování projektů. Majchrák potvrdil, že případ do značné míry stojí na výpovědi bývalého ředitele ROP Severozápad Petra Kušnierze, který loni začal spolupracovat s policií. „Trestní stíhání je do značné míry vedeno, což není žádné tajemství, i na základě poznatků poskytnutých obžalovaným Kušnierzem v jeho trestní věci. Pan obviněný (Ježek) do značné míry zpochybňuje i osobnost spoluobviněného, neboť inženýr Kušnierz je stíhán opětovně i v téhle trestné věci," uvedl Majchrák. Kušnierz loni sepsal tabulku údajně ovlivněných projektů, kterých bylo 54. Napsal i dokumenty, kdo a jak se podle něj na ovlivňování podílel.

Ježek je v případu obviněn spolu s dalšími 23 lidmi.

Všechny ostatní obviněné, mezi kterými je řada politiků z Ústeckého a Karlovarského kraje, policie po výsleších propustila. Mezi nimi i bývalou ústeckou hejtmanku za ČSSD Janu Vaňhovou či šéfa ČSSD v Karlovarském kraji Petra Navrátila. Dalšími obviněnými jsou někdejší senátor za ODS Alexandr Novák, ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala (ODS) nebo končící ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Vladimír Macholda.

Obviněn je také první ředitel úřadu ROP Severozápad Petr Vráblík. Byl stíhán už v poslední Kušnierzově kauze, ale ústecký krajský soud ho letos v březnu obžaloby zprostil.

ROP Severozápad vznikl v roce 2006 a rozděloval evropské dotace pro Ústecký a Karlovarský kraj. Během svého působení podpořil 536 projektů měst, krajů i soukromých společností částkou 19,4 miliardy korun. Nepodařilo se ale vyčerpat všechny připravené peníze, zbylo asi 3,5 miliardy korun. Hlavní roli v tom hrálo téměř dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce.

„Zažil jsem to už podruhé, není to nic příjemného"

Cheb - Jako ve zlém snu si patrně připadal současný chebský starosta Petr Navrátil (ČSSD), když si pro něho přišli tento týden policisté. Téměř to samé už totiž zažil téměř na den přesně před rokem. To když 14. prosince 2015 prohledala policie jeho kancelář na radnici i byt. Navrátil měl tu smůlu, že dva roky působil jako předseda Regionální rady ROP Severozápad. Z funkce odstoupil po dvouletém funkčním období v listopadu roku 2014. Prohlídka, která přišla o rok později, patrně souvisela s dotačními projekty.

„Bylo to tehdy dost nepříjemné, ty pocity se jen těžko popisují. Hlavou se mi honilo, jestli budu s rodinou na Vánoce doma. Ptal jsem se policistů a řekli mi, zda mám dárky. Pak dodali, že je mám nakoupit a užít si Vánoce. A že se pak uvidí. Říkal jsem si, jestli mluví pravdu, nebo to jsou jen fabulace…," vzpomíná Navrátil.

Letos si ho už policisté odvezli, stejně jako řadu dalších lidí, kteří nějakým způsobem s dotačními projekty přišli do styku. „Loni to asi bylo z hlediska pocitů horší. Ale ani tentokrát se nedá hovořit o něčem příjemném. Dva dny jsem čekal, co se vlastně bude dít, a opět se hlavou honilo, zda budu na Vánoce doma," dodal Navrátil.

Na Vánoce tedy nakonec Petr Navrátil doma bude, byť z policie odešel také on s obviněním. Vyjadřovat se k celé kauze nechtěl. „Kdybych cokoliv řekl, vystavil bych se velkým problémům," uvedl. I Petr Navrátil je stejně jako dalších třiadvacet obviněných v souvislosti s dotacemi ROP Severozápad z poškozování Evropské unie a dalších trestných činů zavázán mlčenlivostí. Pokud by ji porušil, vystavil by se sankcím.

Jeho advokát Jiří Schüller považuje všechna obvinění vznesená proti Petru Navrátilovi za vyvrácená. „Prošel jsem obvinění, které má 80 stran, a obhajoba má za to, že vše stojí na jedné jediné výpovědi jednoho člověka. K návrhu, aby byl prozkoumán jeho duševní stav, se připojím i já. Obhájci se navíc shodli, že časový plán výslechů nebyl zvládnut a ve všem panoval zmatek. Za dobu své praxe, kterou vykonávám od roku 1993, jsem se s takovým selháním nesetkal," zdůraznil Navrátilův obhájce Jiří Schüller.

Prohlášení k zadržení členů ČSSD kvůli čerpání eurodotací

Česká strana sociálně demokratická zaznamenala informaci o zadržení dvou jejích členů v souvislosti s prověřováním dotačních programů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ROP).

Vzhledem k tomu, že nyní probíhá vyšetřování, ze kterého dosud nebyly vyvozeny žádné konkrétní závěry, a že dosud nebylo veřejnosti sděleno, z čeho jsou paní Vaňhová a pan Navrátil obviněni, není možné kauzu blíže komentovat.

ČSSD bude samozřejmě sledovat průběh celého vyšetřování, ale rozhodně do něj nebude nijak zasahovat. V případě, že obvinění nebudou potvrzena, tak by o tom měly informovat příslušné zpravodajské servery. Pokud se obvinění prokážou, tak bude sociální demokracie postupovat v souladu se svou vnitrostranickou politikou.

Jedná se o kauzu starou několik let, která nespadá pod mandát vlády v čele s ČSSD.

Tato vláda nastavila systém čerpání evropských prostředků transparentněji a k podobným komplikacím nebude docházet.

Případ je zcela v kompetenci Policie ČR a dalších orgánů činných v trestním řízení. Nyní musíme počkat na výsledky jejich šetření. KVV ČSSD Karlovarského kraje