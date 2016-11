Obrana dá na opravy pandurů v příštích třech letech 900 milionů

Praha - Ministerstvo obrany uzavře smlouvu se společností Tatra Defence Vehicle na opravu bojových vozidel Pandur. Novinářům to řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté, co kontrakt projednala vláda. Za tříletý kontrakt zaplatí ministerstvo do 900 milionů korun bez DPH. V částce je i dodávka náhradních dílů za 450 milionů korun.

dnes 18:35 SDÍLEJ:

Ministr obrany Martin Stropnický.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Částka je relativně vysoká, ale v minulosti byla poddimenzovaná," řekl Stropnický na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Dojde podle něj také k vytvoření strategické zásoby náhradních dílů, která doposud neexistovala. Mluvčí ministerstva obrany Petr Medek řekl, že předmětem zakázky je poskytování kompletní servisní podpory vozidel Pandur, logistického a výcvikového zabezpečení formou rámcové dohody. Tatra Defence Vehicle zajistí základní technickou podporu svým mobilním týmem. Odpovědnost také bude mít za revize, opravy, ale i školení. Současná smlouva se společností General Dynamics European Land Systems - Czech vyprší na konci roku. Nová by měla být uzavřena opět na tři roky. Získá ji Tatra Defence Vehicle, protože má od výrobce pro Českou republiku exkluzivní licenci. "Maximální hodnota rámcové smlouvy činí 900 milionů korun bez DPH, finance budou vypláceny podle reálně objednaných prací," uvedl Medek. Předpokládaná hodnota podle něj vychází z dosavadních zkušeností z předchozího období i z aktuální potřeby armády. Dosavadní smlouva předpokládala v letech 2014 až 2016 zadání zakázek na servisní podporu pandurů za 150 milionů korun. Vojáci ale částku vyčerpali dříve, a ministerstvo obrany se proto rozhodlo letos v červnu smlouvu navýšit o dalších 92 milionů. Příští tři roky ministerstvo obrany počítá, že na pandury vydá výrazně více než v uplynulém období. Podle Medka je v částce započteno i vytvoření mírových a válečných zásob náhradních dílů v hodnotě asi 450 milionů korun. Nedostatek náhradních dílů byl na počátku roku jedním z důvodů toho, že asi tři desítky vozidel ze 107 pandurů, které má armáda k dispozici, mělo různé typy závad.

Autor: ČTK