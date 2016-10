Obrana zaplatí více peněz za opravy vrtulníků

Praha - Ministerstvo obrany zaplatí za opravy vrtulníků více než plánovalo. Kvůli neplánovaným opravám chce uzavřít se státním podnikem LOM Praha dodatek smlouvy zvyšující finanční limit o 232 milionů korun bez DPH. Informace o zakázce ve středu dostane vláda, sdělil mluvčí ministerstva obrany Petr Medek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Zakázka na generální opravy vrtulníků ruské výroby Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-24/35 ministerstvo uzavřelo s firmou LOP Praha na období od začátku roku 2015 do konce listopadu 2018. Úřad plánoval, že za čtyřletý servis zaplatí 490 milionů korun bez DPH a za generální opravy 635 milionů bez DPH.

Nyní chce finanční limit na opravy zvýšit. "Navýšení finančního limitu je nutné mimo jiné kvůli zvýšenému množství oprav, například neplánovaných závad, které vznikly při provozu vrtulníků," uvedl Medek.

Generální opravy vrtulníků řady Mi zapadají podle něj do celkového konceptu a jsou v souladu s připravovaným nákupem nových víceúčelových strojů. "Od počátku počítáme s tím, že do dodání nových vrtulníků, což je horizont několika let, musíme provozovat a tudíž i opravovat stávající techniku," poznamenal.

Ministerstvo podle dřívějších informací chtělo, aby vláda rozhodla o způsobu nákupu nových víceúčelých vrtulníků na podzim. Podle webu Novinky.cz se ale pravděpodobně zakázka posune, protože armáda bude muset blíže specifikovat své požadavky na nové stroje.

Víceúčelové vrtulníky mají nahradit bojové Mi-24/35. Armáda podle dřívějších prohlášení počítala s jejich odstavením v letech 2016 až 2018. Nyní je možné, že se jejich konec v armádě o něco posune. Do roku 2025 chce armáda také pořídit nové transportní vrtulníky místo Mi-17. Mi-171Š prošly v nedávné době za přispění USA nákladnou modernizací, slouží i pro účely speciálních sil.

Vrtulníky ruské výroby Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-24 byly do výzbroje české armády zařazovány postupně od roku 1967. Celkem jich je v armádních hangárech kolem 40. Armáda je využívá pro přepravu lidí i materiálu, nasazeny mohou být i v zahraničních misích. Využívány jsou také v integrovaném záchranném systému nebo při humanitárních evakuacích zdravotně postižených lidí podle programu MEDEVAC. Vrtulníky typu Mi-8 jsou v salonní úpravě používány také při přepravě ústavních činitelů. Kromě nich mají vojáci k dispozici také deset polských strojů W-3A Sokol.