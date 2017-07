Na Velehrad dorazilo 30 tisíc věřících. Papež jmenoval dva nové biskupy

Více než třicet tisíc lidí si ve středu 5. července našlo cestu na Velehrad, kde národní poutí sv. Cyrila a Metoděje vrcholily Dny lidí dobré vůle. Papežský nuncius v České republice tam jmenoval dva nové biskupy. Jedním z nich je Straňan Josef Nuzík

Na nádvoří tamní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Svatých Cyrila a Metoděje sloužil hlavní bohoslužbu a kázání měl kardinál Marc Ouellet, jeden z nejvýznamnějších poradců papeže Františka.

Ten mimo jiné vybízel k boji proti korupci, k pomoci nemocným i uprchlíkům a varoval před odklonem Evropy od základních křesťanských hodnot.

Dalším důležitým momentem byl ten, kdy Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Giuseppe Leanza oznámil papežovo rozhodnutí jmenovat dva pomocné biskupy v Arcidiecézi olomoucké.

Stali se jimi současný generální vikář Josef Nuzík, původem ze Strání a kancléř Arcibiskupství Antonín Basler, původem ze Šumperka.

V šest hodin ráno vstát, posnídat, obléct se do krojů a kolem osmé vystartovat na Velehrad. Takto zrychlené bylo středeční jitro pro sedm krojovaných poutníků ze Všechovic nedaleko Bystřice pod Hostýnem.

Čekal je totiž výjezd na celonárodní cyrilometodějskou pouť do Velehradu. Jejich zhruba 75 kilometrů dlouhá cesta však byla docela dobrodružná. Nestihli si totiž vyřídit povolení k vjezdu do Velehradu pro své osobní automobily.

„Museli jsme proto příslušné kontrolní orgány, včetně policistů, na několika stanovištích přesvědčovat, aby nás přesto pustili dál. Díky krojům se nám to nakonec podařilo a my jsme včas dorazili na velehradské parkoviště. Propustkou se nám staly naše kroje a za to jsme moc vděční,“ popsaly svůj letošní netradiční příjezd na nádvoří pod velehradskou baziliku krojované Všechovičanky Marie Gerlová a Eliška Cíchová.

S potřebným předstihem tak stihly hlavní bohoslužbu, celebrovanou kardinálem Marcem Ouellet, jedním z nejvlivnějších mužů Vatikánu a významným poradcem papeže Františka.

Ten věřící vybídl k tomu, aby konali skutky milosrdenství pro chudé, své děti aby vychovávali spravedlností a zdravými způsoby v životě společenském i politickém.

„Mezi ně patří zvláště boj proti korupci, tolik rozšířené ve světě, jež boří důvěru lidu v jeho představitele. Na vás je, aby mladí poznávali Boží království skrze bratrskou lásku, pomoc uprchlíkům a nemocným, skrze přátelství a uměleckou tvořivost,“ řekl kardinál ve svém kázání.

Svatí Cyril a Metoděj jsou podle jeho slov nosnými sloupy evropské civilizace.

„Evropa je dnes pod nadvládou relativismu a nihilismu, zdá se že pozbyla dědictví svých základních hodnot vycházejících z Bible, hodnot, které nám byly po staletí předávány příkladnými postavami světců, hledačů a misionářů,“ upozornil Ouellet.

Ten mimo jiné připomněl svůj obdiv ke kardinálu Špidlíkovi pohřbenému ve velehradské bazilice.

Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Giuseppe Leanza na Velehradě při bohoslužbě také oznámil papežovo rozhodnutí jmenovat dvěmi pomocnými (světícími) biskupy v Arcidiecézi olomoucké současného generálního vikáře Josefa Nuzíka, původem ze Strání a kancléře Arcibiskupství Antonína Baslera původem ze Šumperka.

Série transparentů na Velehradě upozorňovala na stále žhavé téma, zejména mezi slovenskými katolíky nevyřešený případ bezprecedentního odvolání Róberta Bezáka z pozice arcibiskupa Arcidiecéze Trnavské na Slovensku v roce 2012.

Dny dobré vůle se na Velehradě konaly již po osmnácté. Dvoudenní akci provázel bohatý doprovodný program. Mezi nimi byl rovněž charitativní koncert lidí dobré vůle, jenž vynesl pro potřebné 1.6 milionu korun.

Nechyběl tam ani fotbalový internacionál Antonín Panenka, možnost přepisování bible, či mezinárodní setkání vozíčkářů. Dny lidí dobré vůle se letos obešly bez dopravních i bezpečnostních potíží, zdravotníci ošetřili pouze několik kolapsů z horka.