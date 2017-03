OBRAZEM: Nejlepší fotografie týdne

Vláda schválila návrh zákona o sociálním bydlení, který patřil mezi priority ČSSD a měl by se stihnout schválit ještě v tomto volebním období. Že to bude parlamentní řež, ke které se vyjádří kde kdo, je jasné stejně jako to, že důsledky přijatého zákona budou bolet. Přesto je důležité, aby stát konečně začal řešit jeden z největších průšvihů dnešního systému.