OBRAZEM: Nejlepší fotografie týdne

Účty složíme za dva roky, ne po volbách, prohlásil Sobotka po sjezdu ČSSD. Proč tak pospíchá, vždyť jsou to jen účty, nepřehání to? Měl by se poučit od českého viceprezidenta. Zatím svá kontroverzní vyjádření nepřehnal, prohlásil Zeman o Ovčáčkovi. Tak se to má dělat, kontroverzně, ale nepřehánět.